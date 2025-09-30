El Parlament reconeixerà la figura de l'activista igualadí desaparegut Enric Morist
La institució preveu un acte per al 29 d'octubre en què també es destacarà la figura de Josep Gassó i s'atorgarà la Medalla d'Or a la Federació d'Ateneus de Catalunya i a la doctora en informàtica Karina Gibert
La Mesa del Parlament ha acordat aquest dimarts, per unanimitat, concedir dues medalles a títol pòstum als activistes socials Josep Gassó i Enric Morist, igualadí, que va ser un referent de les entitats dels tercer sector. En la mateixa sessió s'ha atorgat la Medalla d’Honor del Parlament en la categoria d’or a la Federació d’Ateneus de Catalunya i a Karina Gibert, doctora en informàtica i experta en intel·ligència artificial. El lliurament de les medalles es farà el 29 d’octubre en un acte institucional al Parlament.
El president, Josep Rull, acompanyat de la resta de membres de la Mesa, ho ha anunciat que “és un honor immens poder reconèixer aquestes persones i entitats, que són una font perenne d’inspiració”. El president també ha explicat que la concessió de les medalles serveix per “mostrar la gratitud a tres persones i una entitat que n’engloba centenars d’altres que han contribuït a fer una Catalunya millor amb uns valors sobre els quals volem bastir aquesta nació del sud d’Europa, una col·lectivitat justa, ètica i humana”.
A títol pòstum, la cambra distingirà també amb la medalla d’or Josep Gassó, que va ser president de Fundesplai, “per la seva capacitat de forjar un moviment d’educació en el lleure per a infants i joves i fer-lo créixer a tot Catalunya”, i Enric Morist, que va ser president de la Taula del Tercer Sector Social i coordinador de Creu Roja Catalunya, “pel seu compromís amb els millors valors de la integració, per la seva lluita contra la pobresa, l’exclusió i les desigualtats i per la seva defensa dels drets humans, la dignitat i les oportunitats per a tothom”.
L’acord de concessió de les medalles, a proposta del president, vol reconèixer, d’una banda, la Federació d’Ateneus de Catalunya per la seva tasca durant més de quatre dècades de “foment i divulgació de la cultura” i de potenciació d’aquestes institucions centenàries, “que han estès arreu de Catalunya la cultura i la llengua, han difós valors socials i democràtics, han exercit d’element estructurador del país i han contribuït de manera determinant en l’equilibri territorial i la cohesió social”, i, de l’altra, la doctora Gibert per “la seva aportació en la governança de la intel·ligència artificial i perquè és un referent en la conscienciació per a un desenvolupament i un ús ètic i responsable d’aquesta tecnologia”.
Enguany el lliurament de les medalles s’ha desvinculat dels actes de la Diada Nacional per donar un major relleu al reconeixement.
La Mesa també ha acordat avui que a partir d’aquesta edició es lliurin anualment dues medalles, una a una entitat i una altra a una persona mereixedores d’aquest reconeixement per la seva trajectòria o per la seva aportació destacada a la societat catalana.
Personalitats i col·lectius distingits des de l’any 2000
El Parlament atorga la medalla d’honor des de l’any 2000 a personalitats o institucions que mereixen un reconeixement excepcional. En les edicions anteriors han estat distingits: Desmond Tutu, sacerdot i Premi Nobel de la Pau (2000); Miquel Batllori, historiador i pare jesuïta, i, a títol pòstum, Ernest Lluch, economista i polític (2001); Francesc Vendrell, representant de l’ONU a l’Afganistan (2002); Jordi Savall, músic (2003); Montserrat Trueta, presidenta de la Fundació Catalana síndrome de Down (2004); Adolfo Pérez Esquivel, Premi Nobel de la Pau i escultor (2005); el col·lectiu musical Els Setze Jutges (2007); Roser Capdevila, il·lustradora (2010); Josep Guardiola, exfutbolista i entrenador (2011); Òmnium Cultural i Càritas Catalunya (2012); Núria Gispert, activista social, Carme Ruscalleda, cuinera, i Anna Veiga, biòloga (2013); Josep Carreras, tenor (2014); les primeres vuit diputades del parlamentarisme català (Rosa Barenys, Maria Dolors Calvet, Teresa Eulàlia Calzada, Concepció Ferrer, Helena Ferrer, Trinitat Neras, Assumpció Sallés i Marta Mata, aquesta darrera a títol pòstum) i la Fundació Institut Guttmann (2015); Manel Esteller, investigador (2016); el Cos de Mossos d’Esquadra, els serveis d’emergències, la Guàrdia Urbana de Barcelona i la Policia Local de Cambrils (2017); l’Associació de Mestres Rosa Sensat (2018); Carola Rackete, capitana del vaixell Sea Watch 3, i Òscar Camps, fundador i director de l’ONG Proactiva Open Arms (2019); els professionals del sistema de salut de Catalunya (2020); les víctimes de la repressió i els col·lectius jurídics que les defensen davant la causa general contra l’independentisme (2021); els músics Núria Feliu i Pau Riba, a títol pòstum, i els pedagogs Joaquim Arenas i Margarida Muset, primers responsables del Servei d’Ensenyament del Català (2022); la secció de futbol femení del Futbol Club Barcelona (2023), i el Monestir de Montserrat amb motiu del seu mil·lenari (2024).
