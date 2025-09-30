Salut
Tornen les caminades saludables organitzades pel CAP de Vilanova del Camí
El CAP de Vilanova del Camí va reprendre la setmana passada les Caminades Saludables, una activitat que promou l’exercici físic i la socialització entre veïns i veïnes. La sortida, com és habitual, va tenir lloc a 1/4 de 10 del matí des de la porta del centre de salut. En aquesta ocasió, 16 participants van compartir ruta amb dues professionals del CAP: la treballadora social Najua El Gueriri i la fisioterapeuta Èrica Ponga, que van dinamitzar i acompanyar la sortida. La caminada va recórrer uns 9,5 km en aproximadament dues hores, passant per indrets emblemàtics com els Molins de la Font Trobada, la mateixa font —on l’aigua rajava amb claredat— i Can Muscons
