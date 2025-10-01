Un detingut un home de Masquefa per fer volar un dron i llançar droga a la presó de Brians 1
Els nous sistemes de vigilància per detectar els drons als recintes penitenciaris han aconseguit detectar fins a 6 d'aquesta aparells el mes de setembre
Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte responsable d'introduir droga a la presó de Brians I des d'un dron, un home de Masquefa. La detenció es va practicar dilluns, 29 de setembre. Es tracta d'un home, de 32 anys, que està acusat d'haver comès delicte contra la salut pública (tràfic de drogues) i contra l’administració de justícia (violar l'espai interior de la presó). A principis de setembre d’aquest any, quan els funcionaris de Brians 1 van localitzar un paquet amb haixix, cocaïna i material electrònic en un dels patis, que havia estat dipositat per un dron.
Arran de la troballa, la Direcció General d’Afers Penitenciaris del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica va poder acreditar, gràcies al nou sistema de detecció de vols instal·lat en els centres Brians 1 i Brians 2, un total de sis drons no autoritzats en l’espai aeri restringit. Aquest sistema permet detallar el tipus d’aeronau, les rutes realitzades i la ubicació del pilot.
A partir de la informació facilitada pel departament, la Unitat Central de Suport Aeri dels Mossos d’Esquadra va fer un seguiment i estudi dels sis vols no autoritzats per poder delimitar la zona concreta des d’on s’enlairava el dron per fer aquests enviaments.
Els investigadors de Martorell i la Unitat Central de Suport Aeri dels Mossos d’Esquadra van dissenyar un dispositiu per tal de localitzar i detenir el pilot de l’aeronau, tenint ubicat el lloc exacte d’enlairament del dron.
Posteriorment, els dies 19 i 20 de setembre, segons han relatat fonts de la policia catalana, es van detectar dos nous vols no autoritzats del mateix dron a la zona de seguretat del centre penitenciari de Brians 1. En aquesta ocasió, i ja alertada pels vols anteriors, la Unitat Central de Suport Aeri dels Mossos va gravar amb un dron policial d’ala fixa com un home arribava a la zona, preparava l’aeronau, l’enlairava i, passats uns minuts, el recollia i marxava. Posteriorment, els investigadors van poder registrar l’arribada d’aquest home al seu domicili.
En el vol no autoritzat, realitzat el 20 de setembre, funcionaris del centre penitenciari van trobar un altre paquet amb material electrònic, haixix i cocaïna en un pati del centre.
Finalment, el dilluns 29 de setembre els investigadors van fer un dispositiu i van localitzar i detenir a la persona investigada a Masquefa.
El detingut ha passat a disposició judicial avui dimecres 1 d’octubre davant del jutjat de guàrdia de Martorell.
