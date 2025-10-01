Igualada celebra la xifra dels 1.000 universitaris amb una festa amb Figa Flawas
La ciutat també fa una nova jornada de portes obertes i aprofitarà els actes per fer la inuaguració oficial del curs i de l'edifici de Ciències de la Salut
El Campus Universitari Igualada-UdL ja ha superat la xifra dels 1.000 estudiants en la matrícula del 2025-2026 i la ciutat ho celebrarà amb un concert de Figa Flawas al Parc Central, la nit del divendres 17 d’octubre. L’activitat serà totalment gratuïta i començarà amb un concert del grup Figa Flawas a les 22.00 h seguit d’una sessió de Mon Dj. El grup que s'ha fet popular amb "La Marina sta morena" actua a partir de les 10 de la nit.
No tot serà una festa al Parc Central. El divendres 24 d’octubre es faran dos actes de caràcter més institucional. La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat inaugurarà oficialment l’edifici de Ciències de la Salut del Passeig i, seguidament, es durà a terme l’acte d’inauguració del curs acadèmic. Per compartir la xifra amb la ciutadania s'obrirà el nou edifici universitari del Passeig Verdaguer, on s'imparteix la formació de Ciències de la Salut. La jornada de portes obertes es farà el dissabte 25 d’octubre. Serà una nova oportunitat per veure les instal·lacions on estudien els universitaris de la nostra ciutat. És una activitat gratuïta, però l'Ajuntament indica que per motius d’aforament, "caldrà inscriure’s prèviament a tiquets igualada, en un dels horaris que s’hi ofereixen. A partir d’aquest dijous l’activitat ja estarà disponible a la web".
El vestíbul de l’edifici de Ciències de la Salut de la UdL a Igualada, ha acollit aquest dimecres, la presentació de les principals activitats que volen servir, també, per obrir la universitat a la ciutat d’Igualada. L’acte de presentació ha comptat amb la regidora d’Universitats, Carlota Carner, el delegat del Rector pel Campus Universitari d'Igualada-UdL, Carles Capdevila i el vicepresident de participació i Bon Govern del Consell de l’Estudiantat de la UdL, Pere Miquel Marbá.
La regidora d’Universitats Carlota Carner ha destacat que “aquesta xifra d’estudiants demostra que el projecte universitari de la ciutat ja és una realitat consolidada i que ha aconseguit fer créixer l’aposta estratègica per al talent i per al coneixement, esdevenint, un referent en l’ensenyament universitari públic del nostre país”. Carner ha volgut remarcar que aquest projecte ha estat possible gràcies al treball conjunt amb la UdL amb qui volem seguir creixent i ampliant les possibilitats de formació assegurant que les famílies igualadines puguin tenir al costat de casa una universitat pública de màxima qualitat, alhora que rebem estudiants de tot el país, amb el que això genera de coneixement i de dinamització econòmica i social”.
Per la seva banda, Carles Capdevila, delegat del Rector pel Campus Universitari d'Igualada-UdL, ha remarcat que “no només hem crescut quantitativament sinó també qualitativament; en cobrir totes les places a totes les titulacions, s'han augmentat les notes de tall i això vol dir que creix el nivell acadèmic dels estudiants i, per tant, millora la qualitat dels estudis que la UdL ofereix a Igualada". Capdevila ha afegit que "avui podem dir també que Igualada ja és un campus universitari complet: no només hi tenim estudiants de grau i màster sinó també estudiants de doctorat, de formació contínua i de rotatori del Grau de Medicina de la UdL"
En la mateixa línia el vicepresident de participació i Bon Govern del Consell de l’Estudiantat de la UdL, Pere Miquel Marbá ha exposat que “la festa que es farà com a acte central per a celebrar l’arribada als mil estudiants és també la voluntat dels estudiants d’obrir-se a la ciutat i que permeti construir comunitat, sentir que formem part d’una ciutat universitària i créixer més enllà de les aules amb la voluntat d’involucrar-nos, fer sentir la nostra veu i participar del dia a dia a la ciutat”.
