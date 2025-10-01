Igualada reclama celeritat al govern de la Generalitat en la decisió del tren transversal
El regidor del govern igualadí Miquel Vives afirma que cada dia que la comarca passa sense el futur ferrocarril, l'Anoia perd una oportunitat
El regidor de Mobilitat i portaveu del govern municipal d'Igualada, Miquel Vives, demana a la Generalitat que acceleri en la presa de decisions sobre el tren transversal, un projecte que l'actual equip de Salvador Illa, ha explicat que vol desenvolupar. El projecte es troba encara en tràmits preliminars, però a final d'any, el govern voldria adjudicar l'estudi per fixar propostes de traçat. D'una hipotètica execució, de moment, ni se'n parla. Però Igualada, com Manresa, s'hi juga molt pel que suposaria una infraestructura d'aquests tipus per a les empreses instal·lades a la capital de l'Anoia. L'Eix Transversal Ferroviari tindria un recorregut propi de Lleida a Girona i la frontera amb França, passant per Barcelona o aprop de la capital catalana.
Vives ho va exposar el divendres de la setmana passada en un acte de la Fundació Pro Vegueria Penedès, que es va fer al Vendrell, sobre el futur de l’Eix Transversal Ferroviari. I aquest dimecres ha insistit exposar la voluntat decidida del govern igualadí de reclamar la infraestructura. En l'acte de divendres, Vives va traslladar directament al secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, la importància que aquest projecte tingui un impuls ferm i decidit.
Vives considera que l’Eix Transversal Ferroviari “trenca la concepció radial actual del transport ferroviari i permetrà reequilibrar el país, generant noves oportunitats empresarials i socials”. També va recordar que a l’Anoia “el consens és total” i que el Llibre Blanc d’Infraestructures de la Unió Empresarial de l’Anoia ja apuntava que més de la meitat de les empreses del territori consideren que la construcció d’aquesta infraestructura milloraria la seva competitivitat.
En aquest sentit, el regidor adverteix que el retard del projecte suposa “un degoteig constant d’oportunitats perdudes”, tant pel que fa al transport de mercaderies com de persones, i va instar la Generalitat a fer “el pas endavant que el territori reclama des de fa anys”.
