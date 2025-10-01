Trucharte, alcaldessa de Vilanova, adverteix els autors de l'agressió homofòbica del Rec d'Igualada: «No tolerarem l'odi»
Un centenar de persones, entre les quals representants institucionals i Orgull Anoia, condemnen l’atac i reclamen unitat davant l’odi i la intolerància
La plaça Joan Vich i Adzet s’omple de veïns i autoritats en suport als joves agredits al barri del Rec d’Igualada
Més d’un centenar de persones s’han reunit aquest dimecres a la tarda a la plaça Joan Vich i Adzet de Vilanova del Camí en una concentració unitària per rebutjar l’agressió homofòbica ocorreguda la matinada de dissabte a diumenge al barri del Rec d’Igualada. A l’acte hi han participat l’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte; la regidora d’Igualtat, Judith Ranz; la directora dels Serveis Territorials d’Igualtat i Feminismes al Penedès, la montbuienca Maria Claramunt; representants d’Orgull Anoia i alcaldes i regidors dels municipis de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD).
La concentració s’ha celebrat després que dilluns es presentés la denúncia pels fets, quan un grup nombrós de persones hauria increpat i agredit diversos joves amb insults homòfobs i cops de puny. Segons el relat de les víctimes, la persecució es va allargar fins a una benzinera propera i va deixar diversos ferits, alguns amb lesions facials i la pèrdua de dents. D’entre les víctimes, quatre joves són veïns de Vilanova del Camí.
De moment, els Mossos d’Esquadra no han anunciat detencions i els fets s’investiguen com a delicte d’odi i de lesions. També han informat que el cas està en mans del jutjat i de la Fiscalia de Delictes d’Odi i Discriminació, mentre el Servei d’Atenció a la Víctima fa seguiment de les persones afectades.
La regidora d’Igualtat de Vilanova del Camí, Judith Ranz, ha qualificat l’acte de “molt necessari” i ha assegurat que com a representants municipals “no hem de restar ni podem estar en silenci”. “Volem enviar un missatge alt i clar: al nostre territori no hi ha lloc per l’odi, per la intolerància ni per la violència per identitat, orientació sexual o violència de gènere”, ha subratllat. Ranz ha garantit “suport i acompanyament” a les víctimes i ha afegit que “la igualtat es construeix dia a dia, paraula a paraula i gest a gest”.
Des d’Orgull Anoia, entitat fundada fa poc més d’un any i la primera entitat LGTBI+ de la comarca, es va voler deixar clar que “lluny de fer-nos callar, aquest atac ens recorda que encara queda molta feina per fer”. Els representants del col·lectiu van remarcar que “no volem només protecció, volem llibertat per ser qui som, sense por i amb dignitat i orgull”, i van fer una crida a les institucions perquè l’acte “serveixi per a alguna cosa més que per fer-se la foto”.
La representant del Govern, Maria Claramunt, va advertir que “aquest atac és contra la llibertat de ser un mateix i contra la dignitat humana”. “L’odi no és una opinió, és violència, i l’hem de combatre en totes les seves formes”, va afirmar. Claramunt va insistir que “cap acte d’odi quedarà impune” i que cal fer-ho “amb paraules, amb lleis i amb fets”.
Finalment, l’alcaldessa de Vilanova del Camí i presidenta del Consell Comarcal de l’Anoia, Noemí Trucharte, va apel·lar directament a la ciutadania: “Avui ens concentrem aquí, però no volem trobar-nos d’aquí uns dies en qualsevol altre municipi de la comarca. No tolerarem l’odi en el nostre municipi, en cap de les seves formes”.
Trucharte va remarcar que “aquests nois podrien ser les meves filles, els meus nebots o els vostres cosins” i va cloure amb un missatge d’unitat: “Davant l’odi, la nostra resposta ha de ser la llibertat; davant la por, l’orgull de ser qui som i viure en una societat que no calla i que planta cara”.
