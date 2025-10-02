Un coreògraf palestí porta un espectacle de dansa intercultural al Casino de Calaf
Sharaf DarZaid, del Popular Art Centre de Ramal·lah, presenta “Dream of the Land”, una proposta que uneix folklore palestí i tradició catalana amb la dansa contemporània
El coreògraf i ballarí palestí Sharaf DarZaid, coordinador artístic del Popular Art Centre (PAC) de Ramal·lah, portarà aquest divendres (3 d’octubre) al Casino de Calaf l’espectacle “Dream of the Land. Dansa per Palestina”, una producció que fusiona el folklore palestí i la dansa d’arrel catalana amb la dansa contemporània. La funció començarà a les 19.30 h.
L’espectacle, amb una durada de 50 minuts, reuneix a l’escenari ballarins de Palestina i de Catalunya. A partir del llenguatge del dabke —la dansa col·lectiva palestina en què els intèrprets salten i piquen de peus a terra agafats de la mà— i de la dansa contemporània, DarZaid construeix una proposta que oscil·la entre la celebració col·lectiva i la reivindicació política. Dream of the Land evoca moments clau en la lluita del poble palestí per la llibertat i la recuperació de la seva terra, i alhora estableix un diàleg amb les tradicions catalanes, en una simbiosi intercultural que mostra la força transformadora de l’art.
L’obra arriba a Calaf després d’haver-se estrenat al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) dins la Mondiacult 2025, la conferència mundial de la UNESCO sobre polítiques culturals, i de passar per l’Auditori de Vilafranca del Penedès. El projecte neix del programa “Som Constructores” de l’Associació Catalana per la Pau i compta amb la col·laboració del Programa d’Impuls de la Fira Mediterrània de Manresa.
Durant la seva estada a Catalunya, DarZaid ha assajat amb la companyia als espais de l’Institut del Teatre de Barcelona i ha impartit una masterclass de dabke als ballarins i ballarines d’IT Dansa, la jove companyia del centre. En paral·lel, la directora del PAC, Imam Hammouri, ha participat en la taula de debat “Cultura contra el genocidi” dins la Mondiacult, posant en relleu el paper de l’art com a eina de resistència i de preservació de la identitat palestina.
