Els Hostalets de Pierola i Berga participen en el 37è Aplec Internacional de Bastia, a Còrsega
Els Hostalets de Pierola i Berga van ser dos més dels municipis de la regió central que van participar al 37è Aplec Internacional, celebrat del 26 al 28 de setembre a la ciutat de Bastia, a Còrsega. El municipi anoienc hi va ser representat pel Ball de Pastorets «Salts i Pals» i el Ball de Bastoners «Ximplets dels Hostalets». La Companyia de Jocs l’Anònima de Berga també va organitzar jocs tradicionals a la plaça Saint Nicolas durant dos dies juntament amb l’Associació cultural de la Ràpita «Morràpita», de la Federació Catalana de Jocs, Esports i Deports Tradicionals.
