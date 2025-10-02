Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Obren expedients contra dos 'grow shops' de Vilanova del Camí

Els locals venien cigarrets electrònics sense tenir l'autorització corresponent

En l'actuació va intervenir la Policia Local de Vilanova del Camí i de la Guàrdia Civil

En l'actuació va intervenir la Policia Local de Vilanova del Camí i de la Guàrdia Civil / AJ. VILANOVA DEL CAMÍ

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

La Guàrdia Civil i la Policia Local de Vilanova del Camí han obert expedients sancionadors contra dos establiments del municipi tipus grow shop, segons ha explicat l'Ajuntament a través de les xarxes socials.

La inspecció va tenir lloc el dimarts 23 de setembre. Durant el registre, es va revisar tota la documentació dels locals i els productes que distribuïen. Així, els cossos policials van detectar la presència de cigarrets electrònics, la venda dels quals no està autoritzada en aquest tipus d'establiments.

Denúncia a un "grow shop" d'Igualada la mateixa setmana

El mateix dia, la Guàrdia Civil i la Policia Local d'Igualada van fer un registre en un grow shop de la zona nord d'Igualada que distribuïa droga preparada per al consum. En la seva entrada, van localitzar cabdells i cigarretes ja elaborades amb substàncies prohibides. La troballa va motivar l’obertura de diligències penals per un presumpte delicte contra la salut pública, segons van informar els cossos policials a través de les xarxes socials.

