Obren expedients contra dos 'grow shops' de Vilanova del Camí
Els locals venien cigarrets electrònics sense tenir l'autorització corresponent
La Guàrdia Civil i la Policia Local de Vilanova del Camí han obert expedients sancionadors contra dos establiments del municipi tipus grow shop, segons ha explicat l'Ajuntament a través de les xarxes socials.
La inspecció va tenir lloc el dimarts 23 de setembre. Durant el registre, es va revisar tota la documentació dels locals i els productes que distribuïen. Així, els cossos policials van detectar la presència de cigarrets electrònics, la venda dels quals no està autoritzada en aquest tipus d'establiments.
Denúncia a un "grow shop" d'Igualada la mateixa setmana
El mateix dia, la Guàrdia Civil i la Policia Local d'Igualada van fer un registre en un grow shop de la zona nord d'Igualada que distribuïa droga preparada per al consum. En la seva entrada, van localitzar cabdells i cigarretes ja elaborades amb substàncies prohibides. La troballa va motivar l’obertura de diligències penals per un presumpte delicte contra la salut pública, segons van informar els cossos policials a través de les xarxes socials.
- Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
- El teu municipi, té l'índex socioeconòmic alt o baix? Consulta la dada de tots els pobles de Catalunya
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Monbus conservarà la línia Manresa-Barcelona després que la Generalitat rebutgi el recurs de Sagalés
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat