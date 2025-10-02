Centenars de persones es concentren a Igualada en contra de l'assalt a la Flotilla
S'han sentit crits com 'Visca Palestina lliure' i 'No és una guerra, és un genocidi'
Mar Martí (ACN)
Igualada és una de les ciutats del país que aquest dijous al vespre s'ha concentrat en contra de l'assalt a la Flotilla que es dirigia a Gaza per part de l'exèrcit israelià. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de l'Ajuntament a les set de la tarda i han mostrat el seu rebuig a la intercepció de les embarcacions. La protesta ha estat convocada per diversos col·lectius i entitats de la ciutat i s'emmarca en el conjunt de mobilitzacions que simultàniament es fan arreu de Catalunya. Els concentrats han mostrat pancartes on es llegia 'Visca Palestina lliure' i també s'han sentit crits com 'No és una guerra, és un genocidi' i 'Vaga general'. Durant la protesta també s'ha fet un minut de silenci.
"Tothom qui tingui una mica de cor hauria de sortir al carrer per parar aquest genocidi". Així s'expressa Alfonsa Santiesteban, una de les persones que s'ha concentrat aquest dijous al vespre a Igualada per protestar en contra de l'assalt a la Flotilla. "Estem veient en directe com s'estan morint nens, com estan matant metges, com destrueixen hospitals. S'ho volen carregar tot i encara hi ha gent que dubta que això és un genocidi? Què més volen?", s'ha preguntat amb indignació Santiesteban.
A la concentració que s'ha fet a Igualada i que ha aplegat centenars de persones a la plaça de l'Ajuntament s'han pogut veure diverses banderes Palestines i també cartells on es llegia 'Visca Palestina lliure'. A més, els concentrats han fet crits amb proclames com 'No és una guerra, és un genocidi', 'Free Palestine', 'Jo també soc palestina' i 'Vaga general', entre d'altres.
L'Aisha és una altra de les persones que ha volgut sortir al carrer aquest dijous per mostrar la seva indignació. En declaracions a l'ACN ha assegurat que ha assistit a la concentració per "exigir l'aplicació del dret internacional" i ha lamentat que "per alguns sí que s'aplica però per a d'altres no". En aquest sentit, ha titllat de "barbàrie" el que està passant a Gaza i lamenta el silenci de la comunitat internacional: "Per què està tan callada? Per què permet que el genocidi continuï?".
També dues joves estudiants igualadines, l'Ahinoa i l'Edurne, s'han manifestat aquest dijous a Igualada. Han assegurat que és molt important que els joves es mobilitzin i "prenguin consciència" d'allò que està passant al món. "Es tendeix a pensar que els joves no s'informen i no saben què passa actualment i nosaltres volem demostrar que això no és així", ha expressat l'Ahinoa.
