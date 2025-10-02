Commemoració
Piera celebra els 100 anys del Teatre Foment
Redacció
Manresa
El Teatre Foment de Piera va commemorar el seu centenari amb una gala que va omplir l’equipament cultural d’història, records i emoció. L’acte, que va tenir lloc a la mateixa sala, va fer un recorregut pels 100 anys de trajectòria d’aquest espai emblemàtic, molt arrelat a la vida social i cultural del municipi.
