Piera celebra els 100 anys del Teatre Foment

Piera celebra el 100 anys del Teatre Foment

Redacció

Manresa

El Teatre Foment de Piera va commemorar el seu centenari amb una gala que va omplir l’equipament cultural d’història, records i emoció. L’acte, que va tenir lloc a la mateixa sala, va fer un recorregut pels 100 anys de trajectòria d’aquest espai emblemàtic, molt arrelat a la vida social i cultural del municipi.

