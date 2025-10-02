Pujalt espera tenir una exposició amb més de 100 vehicles clàssics a la trobada de dissabte
Un Cadillac i un Mercedes dels anys 60 seran alguns dels atractius de la Classic Pujalt, que enguany arriba a la tercera edició
Més de 100 vehicles clàssics ja s'han inscrit a la peculiar trobada de Pujalt, que dissabte arriba a la tercera edició. La majoria de vehicles són dels anys 70, però entre els inscrits hi ha un imponent Cadillac i un Mercedes dels anys 60 que segur que reben més d'una mirada dels curiosos que s'apropin al municipi anoienc. La llista de participants no està tancada, però a la nit de dijous ja s'arribava a les 101 inscripcions. No hi faltaran algun Seat 600, i molts cotxes i motos que són part de mil històries familiars.
Després de la primera trobada, els organitzadors es mostraven sorpresos per haver rebut la visita de 700 persones. L'alcalde, Pere Massana, el regidor Joan Coletas i el promotor de la Trobada, Albert Esteve, es mostraven satisfets per «l’èxit espectacular» que havien assolit sense gairebé proposar-s’ho. «Es tractava de cobrir un buit que ens havia sorgit al programa de la Festa Major», explicaven en aquell moment. L'any passat, ja hi va haver més de 150 vehicles. I enguany, els organitzadors, que aquest dijous han sumat una quarta part de les inscripcions esperen tenir una xifra final similar o que s'acosti a aquest 150 vehicles. En la convocatòria d'aquest any, s'hi accepten vehicles matriculats fins a l'any 1995.
Per aquest any, la proposta està consolidada. El "Clàssics Pujalt", la tercera trobada de vehicles clàssics, té un programa senzill, però que satisfà les expectatives dels que hi participen. Hi huarà música en directe, amb l'actuació de Citrina, i un esmorzar popular gratuït per als inscrits, beguda i botifarra de Calaf. Les inscripcions es poden fer al telèfon 636887741 (Albert).
