Excursió
La Colla Excursionista de Vilanova del Camí fa ruta a Castelltallat
Redacció
Manresa
Una trentena de membres de la Colla Excursionista de Vilanova del Camí van participar el passat dissabte en una sortida a la serra de Castelltallat, al Bages. La caminada tenia un trajecte de 12 quilòmetres i un desnivell acumulat de 400 metres.
