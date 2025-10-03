Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Excursió

La Colla Excursionista de Vilanova del Camí fa ruta a Castelltallat

Foto grupal de la sortida de la Colla Excursionista de Vilanova del Camí a Castelltallat

Foto grupal de la sortida de la Colla Excursionista de Vilanova del Camí a Castelltallat

Redacció

Manresa

Una trentena de membres de la Colla Excursionista de Vilanova del Camí van participar el passat dissabte en una sortida a la serra de Castelltallat, al Bages. La caminada tenia un trajecte de 12 quilòmetres i un desnivell acumulat de 400 metres.

