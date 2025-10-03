Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detenen un conductor per quadruplicar la taxa d'alcohol i provocar un accident amb tres ferits a l'A-2, a Òdena

Se l'acusa de causar lesions per imprudència greu i per conduir un vehicle amb el permís de conducció retirat

Una imatge d'arxiu dels Mossos

Una imatge d'arxiu dels Mossos / MOSSOS

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor que aquest dijous va provocar un accident a l'A-2, a Òdena, amb tres persones ferides. Segons ha informat la policia, l'home quadruplicava la taxa d'alcoholèmia permesa i conduïa amb el permís retirat.

Els fets van tenir lloc 2 d'octubre poc abans de les 10 de la nit, quan els Mossos van rebre un avís que els informava que s'havia produït una col·lisió entre dos turismes a l'A-2, a l'altura d'Òdena, i un d'ells estaria cremant.

Quan van arribar al lloc, van comprovar que es tractava d'un encalç entre dos turismes amb tres persones ferides lleus, que van ser traslladades a l'Hospital d'Igualada.

Els Mossos van dur a terme la prova d'alcoholèmia al conductor causant de la col·lisió i va donar 1,10 mg/l en aire expirat. Davant d'aquests fets, els agents el van detenir per un delicte de conducció sota els efectes de les begudes alcohòliques, lesions per imprudència greu i per conduir amb el carnet retirat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
  2. Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
  3. Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
  4. Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
  5. Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
  6. Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
  7. Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit
  8. Quatre referents de la comunitat gitana a la ciutat de Manresa: Emprenedors, creients i solidaris

La brigada de barri fa millores i reparacions a les voreres de la Balconada

La brigada de barri fa millores i reparacions a les voreres de la Balconada

Taylor Swift no és perfecta: ‘The life of a showgirl’ és un àlbum irregular de l’estrella encantada de conèixer-se

Taylor Swift no és perfecta: ‘The life of a showgirl’ és un àlbum irregular de l’estrella encantada de conèixer-se

Detenen un conductor per quadruplicar la taxa d'alcohol i provocar un accident amb tres ferits a l'A-2, a Òdena

Detenen un conductor per quadruplicar la taxa d'alcohol i provocar un accident amb tres ferits a l'A-2, a Òdena

Rosalía crea una fundació per ajudar la formació de joves a l’Hospitalet

Rosalía crea una fundació per ajudar la formació de joves a l’Hospitalet

El doble campió mundial de borsa és de Manresa: «És molt senzill, i tothom pot fer-ho»

El doble campió mundial de borsa és de Manresa: «És molt senzill, i tothom pot fer-ho»

Canvi de direcció a l’Exploratori: Dolors Grau es jubila i Ramon Canal n’assumeix el relleu

Canvi de direcció a l’Exploratori: Dolors Grau es jubila i Ramon Canal n’assumeix el relleu

Marc Bernal, convocat amb la Sub-21

Marc Bernal, convocat amb la Sub-21

L’associació Hypatia Mars, amb una bagenca i una moianesa, rep el premi DonaTIC de la Generalitat

L’associació Hypatia Mars, amb una bagenca i una moianesa, rep el premi DonaTIC de la Generalitat
Tracking Pixel Contents