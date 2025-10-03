Detenen un conductor per quadruplicar la taxa d'alcohol i provocar un accident amb tres ferits a l'A-2, a Òdena
Se l'acusa de causar lesions per imprudència greu i per conduir un vehicle amb el permís de conducció retirat
Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor que aquest dijous va provocar un accident a l'A-2, a Òdena, amb tres persones ferides. Segons ha informat la policia, l'home quadruplicava la taxa d'alcoholèmia permesa i conduïa amb el permís retirat.
Els fets van tenir lloc 2 d'octubre poc abans de les 10 de la nit, quan els Mossos van rebre un avís que els informava que s'havia produït una col·lisió entre dos turismes a l'A-2, a l'altura d'Òdena, i un d'ells estaria cremant.
Quan van arribar al lloc, van comprovar que es tractava d'un encalç entre dos turismes amb tres persones ferides lleus, que van ser traslladades a l'Hospital d'Igualada.
Els Mossos van dur a terme la prova d'alcoholèmia al conductor causant de la col·lisió i va donar 1,10 mg/l en aire expirat. Davant d'aquests fets, els agents el van detenir per un delicte de conducció sota els efectes de les begudes alcohòliques, lesions per imprudència greu i per conduir amb el carnet retirat.
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
- Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
- Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit
- Quatre referents de la comunitat gitana a la ciutat de Manresa: Emprenedors, creients i solidaris