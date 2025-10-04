Més de cent vehicles clàssics omplen Pujalt en la trobada d’aquest dissabte
Un matí de nostàlgia i motors antics converteix el poble en un aparador a l’aire lliure amb 105 vehicles i més de 300 persones entre participants i visitants
El sol de primera hora acariciava els carrers de Pujalt quan els primers motors antics han fet acte de presència. Un rere l’altre, 105 vehicles clàssics han anat ocupant el centre del poble fins a transformar-lo en un escenari insòlit: un aparador a l’aire lliure on cada cotxe i cada moto explicaven una història. Era l’inici de la tercera edició de la Clàssics Pujalt, que ha tornat a convertir el municipi en punt de trobada dels amants del motor.
Davant d’un Cadillac i un Mercedes dels anys seixanta, les mirades eren inevitables. “Ostres, aquest el teníem a casa!”, exclamava un visitant, mentre un altre recordava que “feia anys que no en veia un com aquest”. Entre els models exposats també hi havia esportius vinguts sols, cotxes familiars que arribaven amb acompanyants i un bon grapat de motos que afegien diversitat al conjunt.
L’ambient ha estat el d’una festa major: música en directe de dos grups, sortejos entre els participants i un esmorzar popular amb botifarra de Calaf. Més de 300 persones, entre conductors, famílies i curiosos, s’han barrejat amb naturalitat en una trobada que en només tres anys ja s’ha fet un lloc al calendari.
Des de l’organització, Carla Rudol explica que es mostren satisfets amb l'acollida: “Estem molt contents: ens ha acompanyat el temps, tot ha anat tranquil i la gent ha marxat contenta. Teníem la por de punxar perquè a l’octubre hi ha moltes trobades, però ha anat molt bé i ens hem consolidat”.
La Clàssics Pujalt, que en les dues primeres edicions es feia a l’agost, ha superat la prova del canvi de dates. El resultat: un matí de nostàlgia, motors lluents i records que han fet viatjar en el temps veïns i visitants, consolidant la trobada com una cita imprescindible al calendari de tardor.
Josep Aldabo, propietari del Cadillac: "Ningú et pot treure la satisfacció de fer-lo reviure"
El Cadillac dels anys seixanta que aquest dissabte ha brillat a la Clàssics Pujalt té accent americà: va sortir de fàbrica als Estats Units, però Josep Aldabo el va comprar fa quatre anys aquí, després de la mort d’un col·leccionista que en tenia més d’un centenar. “Els fills es van repartir els que estaven bé i la resta, uns vint-i-cinc, van quedar abandonats. Ens van obligar a comprar-los tots, i ens va fer gràcia començar amb aquest Cadillac”, explica.
Recuperar-lo no ha estat fàcil: dos anys de caps de setmana i una inversió econòmica important. “Estava fet un nyap: li faltava tota la mecànica i la caixa de canvis. Però tens la satisfacció que l’has arreglat tu i que no t’ho pot treure ningú”, diu amb orgull.
Aldabo, mecànic de professió i apassionat dels clàssics, remarca la diferència amb els Estats Units, on hi ha una cultura molt més arrelada dels vehicles antics. “Allà cuiden molt la fabricació nacional i encara avui es pot trobar fins al 90% dels recanvis”, explica. Aquí, en canvi, alguns fabricants han tornat a produir peces de models populars com el 600, però amb un Cadillac la situació és diferent: “En el meu cas he hagut de portar-ho tot d’Amèrica, pagar duanes i esperar, però al final ho aconsegueixes”.
Ara el Cadillac ja es pot conduir, tot i que encara li falten detalls, com l’aire condicionat o la documentació. Però per a Josep, el més important és que ha tornat a la vida: “El volem gaudir i compartir-lo. És un cotxe que emociona i que ja forma part de la família”. I si li queda temps lliure, opcions no li falten: al seu taller té més d’una vintena de vehicles per continuar entretingut.
