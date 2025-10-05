Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Esport

El CTT Vilanova del Camí inicia temporada amb victòria i debuts

El primer equip del CTT Vilanova del Camí

El primer equip del CTT Vilanova del Camí / Ajuntament de Vilanova del Camí

Regió 7

Manresa

El Club de Tennis Taula de Vilanova del Camí va arrencar el curs amb victòria de l’equip de 1a categoria sobre el CTT Vilafranca per 1-5. Els conjunts de 3a i 4a categoria van patir dues ajustades derrotes, però van firmar un destacat debut.

TEMES

Tracking Pixel Contents