Esport
El CTT Vilanova del Camí inicia temporada amb victòria i debuts
Regió 7
Manresa
El Club de Tennis Taula de Vilanova del Camí va arrencar el curs amb victòria de l’equip de 1a categoria sobre el CTT Vilafranca per 1-5. Els conjunts de 3a i 4a categoria van patir dues ajustades derrotes, però van firmar un destacat debut.
