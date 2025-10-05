Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Òdena es desperta amb olor de vinyala

La 14a Fira omple el Parc de la Font de visitants, aromes de cuina i productes locals des de primera hora

Una de les primeres paelles cuinant les vinyales aquest diumenge al matí a Òdena

Una de les primeres paelles cuinant les vinyales aquest diumenge al matí a Òdena / Miti Vendrell

Miti Vendrell

Òdena

El sol tot just s’alçava i el Parc de la Font d’Òdena ja començava a omplir-se de visitants. Els restauradors encenien els fogons i els estands desplegaven aromes de sofregit i vi, mentre la música i les primeres degustacions anunciaven que la Fira de la Vinyala tornava un any més.

L’alcalde, Jaume Xaus, ha donat la benvinguda a les autoritats convidades, entre les quals la presidenta del Consell Comarcal de l’Anoia i alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, així com regidors i representants d’altres municipis. “La Vinyala és molt més que una fira, és una manera d’entendre el territori i posar en valor allò que ens identifica”, ha destacat Xaus durant el recorregut pels estands, acompanyat pel pubillatge d’Òdena.

Des de primera hora, els visitants han començat a tastar les propostes dels 13 restaurants participants: Cal Taribó, Canaletes, Cafeteria Queralt, Castell de Plats, El Rey de la Tapa, Fénix, Folls Restaurant, La Cuina del Mercat, La Cuina del Xavi, L’Escorxador, L’Eucaria, Samuntà i Scorpia. També hi participen els bodeguers i elaboradors locals: Associació de Petits Viticultors de la Conca d’Òdena, Caves Bohigas, Celler Can Casals, Celler Grau i Grau i Cervesa Minairons, a més de productors com Cal Llobet, Montbrú o Puig d’Aguilera.

La Confraria de la Vinyala ha posat en marxa les seves tradicionals paelles de cargols, que es poden degustar al mateix recinte o emportar en carmanyoles. Paral·lelament, el Mercat del Cargol i el Mercat d’Artesans ofereixen productes locals i articles singulars inspirats en aquest animal, des de pans i embotits fins a ceràmica i bijuteria.

La vinyala, coneguda també com a cargol de les vinyes, és una varietat molt apreciada a la cuina odenenca i anoienca. En altres zones de Catalunya rep noms com cargol cristià o cargol jueu, però és a Òdena on ha trobat el seu hàbitat natural, entre vinyes i marges de pedra seca. Aquest origen és el que dona sentit a una fira que combina gastronomia, artesania i lleure, impulsada per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Òdena amb la coordinació de Mapamundi Produccions.

Al llarg del matí els visitants podran veure les tradicionals curses de cargols infantils i un taller familiar de cuina. A les 12 h es lliurarà el premi a la millor recepta segons el jurat, i a les 12.30 h arribarà un dels moments més esperats: la Festa de la Verema, amb la trepitjada de raïm i tast del most nou, a càrrec de l’Associació de Petits Viticultors. La jornada clourà amb el premi popular a la millor tapa (13.30 h) i el sorteig d’un sopar de la Confraria.

Amb una oferta gastronòmica creixent i una participació consolidada, Òdena reafirma la Fira de la Vinyala com un dels esdeveniments més genuïns i arrelats del calendari comarcal.

