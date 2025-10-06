Un centenar de puntaires participen a la 25a trobada de la Pobla de Claramunt
Ajuntament i participants bufen plegats les espelmes de la commemoració
Regió7
La 25a Trobada de Puntaires de la Pobla de Claramunt aplega prop d’un centenar de participant. La tradicional Trobada de Puntaires del municipi, que enguany ha arribat a la seva 25a edició, ha aplegat 95 puntaires arribades de diferents localitats de Catalunya, com ara Igualada, Tàrrega, Piera, Sant Antolí o Sant Martí de Tous, entre altres.
Les puntaires van omplir el carrer Major i la plaça de l’Església, mentre mostraven al públic aquesta tradicional tècnica de filigrana tèxtil i les seves creacions. Al llarg del matí, els i les participants van compartir un esmorzar i es va realitzar una rifa.
Durant la trobada, l’alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabras, va homenatjar la puntaire més gran, Pepita Morera. I, coincidint amb el 25è aniversari es van les espelmes del pastís commemoratiu. Totes les participants van ser obsequiades amb una tassa amb els 25 anys de la trobada. Fins al 19 d’octubre es pot visitar a la Sala Municipal d’Exposicions una mostra de puntes de coixí.
