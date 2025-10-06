Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un centenar de puntaires participen a la 25a trobada de la Pobla de Claramunt

Ajuntament i participants bufen plegats les espelmes de la commemoració

Puntaires amb el pastís de l'aniversari dels 25 anys de trobades

Puntaires amb el pastís de l'aniversari dels 25 anys de trobades / Aj La Pobla de Claramunt

Regió7

La Pobla de Claramunt

La 25a Trobada de Puntaires de la Pobla de Claramunt aplega prop d’un centenar de participant. La tradicional Trobada de Puntaires del municipi, que enguany ha arribat a la seva 25a edició, ha aplegat 95 puntaires arribades de diferents localitats de Catalunya, com ara Igualada, Tàrrega, Piera, Sant Antolí o Sant Martí de Tous, entre altres.

Les puntaires van omplir el carrer Major i la plaça de l’Església, mentre mostraven al públic aquesta tradicional tècnica de filigrana tèxtil i les seves creacions. Al llarg del matí, els i les participants van compartir un esmorzar i es va realitzar una rifa.

Durant la trobada, l’alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabras, va homenatjar la puntaire més gran, Pepita Morera. I, coincidint amb el 25è aniversari es van les espelmes del pastís commemoratiu. Totes les participants van ser obsequiades amb una tassa amb els 25 anys de la trobada. Fins al 19 d’octubre es pot visitar a la Sala Municipal d’Exposicions una mostra de puntes de coixí.

