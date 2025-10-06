Celebració
Òdena fa un acte de reconeixement a les persones grans del municipi
Regió7
Manresa
Amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, celebrat l’1 d’octubre, l’Ajuntament d’Òdena va organitzar el 28 de setembre un acte de reconeixements a les persones més grans del municipi, a qui els va fer un homenatge per la seva trajectòria vital i per l’aportació de coneixement, l’experiència i la saviesa que aporten a la societat actual. L’homenatge va ser una de les primeres activitats amb què arrencava la programació de la Setmana de la Gent Gran. En l’acte va ser present la regidora de Persones Grans, Trinidad Pacheco, qui va destacar que un dels objectius de les activitats era donar una oportunitat per fer trobades intergeneracionals.
