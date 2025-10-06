Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Martí de Sesgueioles farà una segona edició del Mercat de Nadal

L'Ajuntament ha presentat el documental de l'edició del 2024 i ha anunciat que l'organització d'aquesta any va a càrrec de l'Associació Cultural La Corriola

Presentació del documentat del Mercat de Nadal del 2024 i de la nova edició d'aquest desembre

Presentació del documentat del Mercat de Nadal del 2024 i de la nova edició d'aquest desembre / Aj Sant Martí de Sesgueioles

Enric Badia

Enric Badia

Sant Martí de Sesgueioles

L’Associació Cultural La Corriola tindrà un paper destacat en l'organització de la segona edició del Mercat de Nadal de Sant Martí de Sesgueioles, que ha quedat convocat oficialment aquest cap de setmana. L'Ajuntament ha presentat aquest diumenge el documental de la primera edició del Mercat, que va tenir lloc el mes de desembre de l'any passat.

La visualització del documental va tenir lloc diumenge, amb la presència del diputat Josep Ramon Mut, President delegat de l’Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona, l’alcaldessa Marina Graells Adell, i veïns i veïnes del territori. L'ens provincial va tenir una paper determinant en la creació del mercat, en incloure Sant Martí entre els municipis on es presentava aquesta iniciativa amb la voluntat que en els anys següents es pugués consolidar, que fos una alternativa més a la dinamització sociocultural del municipi receptor de la iniciativa. El documental, creat per Media Cataldi, vol reviure l’experiència del Mercat de Nadal de l’any passat, una cita que va destacar per la gran participació i la implicació del veïnat, segons ha explicat fonts municipals.

El documental, segons han exposat les mateixes fonts, és, alhora, una mirarda al passat i una mirada al futur, ja que Sant Martí Sesgueioles celebrarà la 2a edició del Mercat de Nadal el 2025. Un esdeveniment que tornarà a transformar els carrers i places del poble en un escenari nadalenc únic, on es podrà gaudir de la màgia del Nadal i de la presència d’artesans del territori de diferents especialitats. Sant Martí Sesgueioles es prepara per oferir una experiència amb un pes important de la tradició i la cultura, amb voluntat de fer comunitat en un entorn nadalenc.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents