Detenen tres homes in fraganti per robar material d’una empresa de Jorba i intentar atropellar un agent dels Mossos
El vehicle que van utilitzar per endur-se motors industrials de l'interior de la nau havia estat sostret el 20 de setembre a Igualada
Redacció
Agents dels Mossos de la comissaria d'Igualada van detenir el passat 2 d'octubre tres homes, de 46, 39 i 31 anys, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força que va tenir lloc en una empresa de Jorba. A un d'ells també se l'acusa de robatori i furt d'ús de vehicle, atemptat contra agents de l'autoritat i un delicte contra la seguretat del trànsit per no haver obtingut mai el permís de conduir.
El passat 2 d'octubre, pels volts de les vuit del matí, els mossos van ser alertats des d'una empresa de Jorba que hi havia un vehicle sospitós a la zona. Quan els agents van arribar, el propietari de l'empresa els va informar que li acabaven de robar nou motors industrials de l'interior de la nau.
Mentre els agents feien comprovacions a l'empresa van veure un vehicle amb quatre ocupants que se'ls acostava. Li van fer senyals perquè s'aturés, però el conductor va accelerar i va fugir. Un agent dels mossos va haver de saltar per no ser atropellat.
Ràpidament, els agents van avisar més patrulles i van demanar suport a policies locals de la zona per tal de localitzar el vehicle. Minuts després, una patrulla de la Policia Local d'Igualada va informar que havien localitzat el vehicle al carrer Gran Bretanya d'Igualada sense ningú a l'interior. Els mossos van iniciar recerca per la zona i a pocs metres van trobar dos dels ocupants.
A l'interior del vehicle van localitzar els motors sostrets i també van esbrinar que el vehicle havia estat sostret el passat 20 de setembre a Igualada. Els dos ocupants van quedar detinguts com a presumptes autors del robatori a l'empresa.
L'endemà, es va detenir un tercer implicat. En aquest cas era el conductor al qual se l'acusa de robatori i furt d'ús de vehicle, atemptat contra agents de l'autoritat i un delicte contra la seguretat del trànsit per no haver obtingut mai el permís de conduir.
La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
Dos robatoris més a la mateixa empresa durant el mes de setembre
Durant el mes de setembre es van produir dos robatoris més en aquesta empresa de Jorba. En els dos casos els autors van accedir al recinte de l'empresa forçant les tanques i les portes d'accés i, un cop dins, s'emportaven motors i material industrial.
La Unitat d'Investigació de la comissaria d'Igualada va obrir una investigació per esclarir els fets i va esbrinar que dos dels autors eren els mateixos que havien entrat a l'empresa el passat 2 d'octubre. Així doncs, a dos dels detinguts també se'ls acusa de dos robatoris més.
Part del material sostret es va localitzar en una deixalleria i ha estat retornat al seu propietari.
Dos detinguts van passar el dissabte 4 d'octubre al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada. L'altre detingut va passar ahir a disposició judicial.
- Una agent dels Mossos ferida i destrosses en quatre cotxes per un home que llança pedres des d'un pont, a Balsareny
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Denuncien una segona agressió a un conductor de bus de Manresa en menys d'un mes