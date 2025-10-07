Igualada crea un nou servei d'atenció a les famílies per evitar i prevenir situacions de risc
El servei es coneixerà com a SOAF i Igualada tindrà un dels més de 100 que es munten arreu del país
L'Ajuntament d'Igualada ha creat un nou servei d'orientació i acompanyament a les famílies perquè puguin millorar el benestar personal i familiar. La regidora d’Acció Social de l’Ajuntament d’Igualada, Sandra de la Iglesia, l'ha presentat aquest dimarts i ha apuntat que “aquest servei vol ser un espai proper, de confiança i de suport per a totes les famílies d’Igualada, ajudant-les a enfortir els seus vincles i a prevenir possibles situacions de vulnerabilitat”. El nou recurs públic i gratuït es coneixerà com a SOAF (Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies).
Durant la presentació, la regidora ha explicat que el SOAF d’Igualada s’emmarca dins l’estructura del nou contracte programa 2026-2029, en què està previst desplegar fins a 107 SOAF arreu de Catalunya, consolidant així aquest model d’acompanyament familiar.
L’acte ha comptat, també, amb la intervenció de Verònica Amezcua, psicòloga i orientadora familiar del SOAF d’Igualada, que ha detallat el funcionament del servei i l’equip que el conforma, integrat per una coordinadora i una orientadora familiar.
El SOAF té com a finalitat detectar i reforçar les capacitats i fortaleses de les famílies per afavorir relacions saludables. Alhora el servei vol prevenir possibles situacions de risc o violència familiar, complementant l’atenció que ofereixen altres serveis socials i comunitaris del municipi.
El servei és d’accés universal i gratuït, i s’adreça a totes les famílies residents a Igualada. Les persones interessades poden accedir-hi per iniciativa pròpia o mitjançant derivació d’altres serveis municipals.
El SOAF ofereix atenció a l’Espai Cívic Centre i al Centre Cívic de Fàtima, els matines de dilluns a divendres, de 9 a 13 h i les tardes: dilluns i dimecres, de 15 a 18 h. Per contactar-hi es pot fer per correu electrònic: soaf@aj-igualada.net o per telèfon: 667 880 299
