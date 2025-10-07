Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Igualada crea un nou servei d'atenció a les famílies per evitar i prevenir situacions de risc

El servei es coneixerà com a SOAF i Igualada tindrà un dels més de 100 que es munten arreu del país

Presentació del nou servei amb la regidora De la Iglesia

Igualada

L'Ajuntament d'Igualada ha creat un nou servei d'orientació i acompanyament a les famílies perquè puguin millorar el benestar personal i familiar. La regidora d’Acció Social de l’Ajuntament d’Igualada, Sandra de la Iglesia, l'ha presentat aquest dimarts i ha apuntat que “aquest servei vol ser un espai proper, de confiança i de suport per a totes les famílies d’Igualada, ajudant-les a enfortir els seus vincles i a prevenir possibles situacions de vulnerabilitat”. El nou recurs públic i gratuït es coneixerà com a SOAF (Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies).

Durant la presentació, la regidora ha explicat que el SOAF d’Igualada s’emmarca dins l’estructura del nou contracte programa 2026-2029, en què està previst desplegar fins a 107 SOAF arreu de Catalunya, consolidant així aquest model d’acompanyament familiar.

L’acte ha comptat, també, amb la intervenció de Verònica Amezcua, psicòloga i orientadora familiar del SOAF d’Igualada, que ha detallat el funcionament del servei i l’equip que el conforma, integrat per una coordinadora i una orientadora familiar.

El SOAF té com a finalitat detectar i reforçar les capacitats i fortaleses de les famílies per afavorir relacions saludables. Alhora el servei vol prevenir possibles situacions de risc o violència familiar, complementant l’atenció que ofereixen altres serveis socials i comunitaris del municipi.

El servei és d’accés universal i gratuït, i s’adreça a totes les famílies residents a Igualada. Les persones interessades poden accedir-hi per iniciativa pròpia o mitjançant derivació d’altres serveis municipals.

El SOAF ofereix atenció a l’Espai Cívic Centre i al Centre Cívic de Fàtima, els matines de dilluns a divendres, de 9 a 13 h i les tardes: dilluns i dimecres, de 15 a 18 h. Per contactar-hi es pot fer per correu electrònic: soaf@aj-igualada.net o per telèfon: 667 880 299

