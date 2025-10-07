La reforma de l'Hospital de dia d'Igualada provoca un canvi d'ubicació del servei
Les obres tenen una durada prevista de 4 mesos i també tindrà una afectació sobre l'accés actual a la l'hospital de dia oncològic
L’Hospital Universitari d’Igualada trasllada l'activitat de l’Hospital de Dia Mèdic per afrontar una reforma de l'espai. De la planta baixa del centre assistencial es passarà a la tercera planta. Les obres també comportaran canvis en l’accés a l’Hospital de Dia Oncològic, que s’haurà de fer des de l’Àrea Ambulatòria.
Les obres s'han iniciat avui, dimarts, 7 d’octubre, i ja ha suposat que el trasllat de l’activitat de l’Hospital de Dia Mèdic de l’Hospital Universitari d’Igualada. Els treballs actuals es podria considerar que pròpiament són els preparatius, perquè les obres començaran la primera quinzena d’octubre. Tindran una durada aproximada de quatre mesos.
Col·laboració d'Auria
L'Hospital ha previst un reforç de l'acompanyament i orientació dels pacients. Ho farà amb el suport del grup Àuria. Gràcies a l'acord Hospital-Àuria, un grup de persones usuàries del servei de Formació Laboral d‘Àuria exerciran tasques d’informació i orientació per ajudar els usuaris a familiaritzar-se amb els nous circuits d’accés.
Aquesta iniciativa no només contribueix a millorar l’atenció, sinó que també reflecteix el compromís de la institució amb valors com l’equitat, el respecte i el reconeixement del valor de cada persona. Alhora, permet avançar en la promoció de la diversitat i del creixement col·lectiu.
La reforma de l’Hospital de Dia Mèdic forma part del Pla d’Infraestructures 2024–2028, presentat el març de 2024, que té com a objectiu actualitzar les instal·lacions i ampliar la capacitat d’atenció als pacients de l’Hospital Universitari d’Igualada.
El nou Hospital de Dia Mèdic es reformarà per separar físicament la zona de visites de la zona de tractaments, amb l’objectiu d’oferir una millor experiència al pacient mitjançant espais més confortables, humanitzats i amb garanties de privacitat. El projecte inclou també una digitalització integral de l’espai, que permetrà millorar la seguretat del pacient i l’eficiència en la gestió i ús dels recursos.
- Una agent dels Mossos ferida i destrosses en quatre cotxes per un home que llança pedres des d'un pont, a Balsareny
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa
- Antonio Orozco relata la seva caiguda i ressorgiment després de tocar fons: “Havia perdut el control i això em va espantar”
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa