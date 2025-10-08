Lleure
La Colla Excursionista de Vilanova del Camí passa el diumenge a Castellfollit de la Roca
Redacció
Manresa
Quaranta-tres caminares de la Colla Excursionista de Vilanova del Camí va fer una sortida el passat diumenge a Castellfollit de la Roca, a la Garrotxa. L’excursió va servir per fer un agraïment al soci i federat.
