El diputat anoienc Jordi Riba visita Calonge de Segarra
El diputat anoienc Jordi Riba va visitar l’Ajuntament de Calonge de Segarra. L’alcalde, Xavier Nadal, i els regidors Marcel·lí Castells i Abel Duocastella van exposar-li els projectes del consistori calongí. També es va incidir sobre la necessitat de millora del tram de la carretera C-1412a entre Calaf i Castellfollit de Riubregós, d’acord amb la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament el passat mes de juny; i es van reivindicar les necessitats i mancances dels municipis petits a fi de traslladar-se al Parlament de Catalunya.
