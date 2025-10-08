Premien el projecte d'habitatge cooperatiu de la Torreta, d'Igualada, amb 600.000 euros
La injecció econòmica serà clau per portar a terme la proposta igualadina d'habitatges
El projecte cooperatiu de la Torreta, a Igualada, ha estat reconegut com un dels 36 Projectes d'Impuls del Territori per la Fundació Pinnae. El projecte igualadí rebrà 600.000 euros. El reconeixement es justifica per l’objectiu del projecte "d’incorporar col·lectius en situació de vulnerabilitat en els habitatges cooperatius", segons han explicat fonts de la cooperativa.
"Els projectes d’habitatge cooperatiu són espais de vida comunitària que democratitzen les formes de convivència i de relació entre les veïnes convivents i usuàries", han indicat les mateixes fonts, que han afegit que "a Catalunya aquests projectes estan en un moment d’impuls i expansió, alguns en convivència, d’altres en procés de promoció i d’altres estan cercant sòl per desenvolupar el seu projecte. Actualment, és molt difícil que les persones que viuen situacions de discriminació estructural puguin formar part d’un projecte de cohabitatge"
El projecte de la Torreta parteix d'una reflexió sobre aquests termes i proposa desenvolupar mecanismes per tal d’incorporar persones en situació de vulnerabilitat, superant així la barrera econòmica d’entrada a aquests projectes i contribuir a la diversitat de les cooperatives d’habitatge, així com a revertir l’exclusió social d’aquestes persones.
Amb els diners del reconeixement de fundació Pinnae, la Torreta podrà desenvolupar aquest projecte, que té una durada d’un any i que posarà en contacte entitats socials i cooperatives d’habitatge per crear vincles que permetin fomentar la inclusió en aquest tipus de projectes.
Participació al Desnormalitza't
Durant el mes d’octubre es durà a terme la 5a edició del Desnormalitza’t, una iniciativa de Coopsetània (l’Ateneu cooperatiu del Penedès) que tindrà lloc del 9 al 30 d’octubre i que, en aquesta ocasió, es dedicarà a l’habitatge cooperatiu. El cicle pretén generar pensament crític al voltant d’una temàtica d’actualitat, així com mostrar respostes transformadores des del cooperativisme i l’economia social i solidària. La Torreta participarà de diverses activitats programades.
