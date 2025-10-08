La UdL tindrà els dos primers doctors industrials de l'àmbit de la Salut a Igualada
Les investigadores Anabel Ramírez i Maria Delgado faran el seu doctorat sobre l’abordatge venós en persones grans i en la qualitat de vida de les persones en tractament amb hemodiàlisi.
Regió7
El Campus Universitari Igualada-UdL, a través de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UdL, i el Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA), que gestiona l’Hospital Universitari d’Igualada, han obtingut la concessió de dos projectes de doctorat industrial en l’àmbit de la salut, aprovats recentment per la Generalitat de Catalunya dins del Pla de Doctorats Industrials.
Les beneficiàries són les investigadores Anabel Ramírez i Maria Delgado, que desenvoluparan la seva formació doctoral en estreta col·laboració entre els equips assistencials de l’Hospital i els grups de recerca de la UdL, en concret el grup d’Educació per a la Salut, Infermeria, Sostenibilitat i Innovació (GREISI). Els dos doctorats concedits són sobre l’abordatge venós en persones grans, una tècnica molt habitual en infermeria, i sobre la qualitat de vida de les persones en tractament amb hemodiàlisi.
El doctorat “L’Abordatge venós integral en la persona adulta i DIVA: millorant la qualitat assistencial i la seguretat del pacient” se centra en la millora de la qualitat assistencial i la seguretat del pacient en l’accés venós, especialment en col·lectius vulnerables com les persones amb dificultat d’accés intravenós (DIVA) i la població geriàtrica. La recerca analitzarà l’impacte de l’ús d’ecografia i del protocol I-DECIDED, així com noves estratègies de detecció i seguiment, amb l’objectiu de reduir complicacions, millorar l’eficiència de l’atenció i optimitzar l’experiència del pacient.
Pel que fa al doctorat “Fragilitat i qualitat de vida en persones en tractament amb hemodiàlisi”, l’estudi es proposa comprendre i abordar la fragilitat en pacients amb malaltia renal crònica en tractament amb hemodiàlisi. A través d’una metodologia multimètode, s’analitzaran tant les experiències subjectives dels pacients com la fragilitat i els seus efectes en la qualitat de vida. A partir d’aquest coneixement, es dissenyarà i avaluarà una intervenció multidimensional per millorar l’estat funcional i el benestar d’aquest col·lectiu.
Una fita compartida en recerca i transferència de coneixement
L’obtenció d’aquests dos doctorats industrials és fruit de la col·laboració sostinguda entre la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UdL, a través del campus igualadí on s’imparteix el grau en Infermeria, i el CSA per impulsar la recerca aplicada i la transferència de coneixement a l’entorn assistencial, de manera que les idees es puguin transformar en solucions reals per als pacients i per al sistema de salut. A més, situa Igualada com a referent en la formació i atracció de talent investigador en l’àmbit de la salut.
La responsable de l'àrea de Recerca, Projectes i Innovació del Consorci Sanitari de l'Anoia, Marta Banqué, destaca que el programa de doctorats industrials elimina una de les grans barreres amb què sovint topen els investigadors joves, que és la dificultat econòmica: “gràcies a aquest suport, el doctorand pot avançar amb el seu projecte sense la limitació constant de com finançar-se, i això garanteix que el talent pugui créixer i consolidar-se en el nostre entorn”. Per aquest motiu, explica Banqué, “per al CSA els doctorats industrials són una eina clau: impulsen la innovació, asseguren la transferència de coneixement i obren la porta a noves generacions de professionals que poden desenvolupar la seva carrera investigadora sense renúncies”.
Per al delegat del rector al Campus Universitari Igualada-UdL, Carles Capdevila, aquests dos nous doctorats industrials “són els primers aconseguits per la UdL amb una institució sanitària. En aquest sentit el Campus d’Igualada obre un nou camí a la Universitat de Lleida i consolida Igualada com un campus universitari competitiu i punter, no només amb estudis de grau i màster sinó també amb recerca i transferència de coneixement d’un alt valor afegit per a la societat, com ho demostra la concessió d’aquests dos projectes de doctorats industrials amb l’Hospital Universitari d’Igualada per part de la Generalitat de Catalunya.”
Finalment, la IP del grup de Recerca GREISI, Teresa Botigué, valora molt positivament aquesta iniciativa, que considera “un reconeixement important per a les investigadores i el nostre grup, ja que afavoreix la transferència de coneixement, impulsa la innovació aplicada i obre noves vies de col·laboració amb empreses i institucions. A més, el Doctorat Industrial representa una oportunitat per reforçar la formació del talent investigador, per incrementar l’impacte social i econòmic de la recerca, i potenciar la competitivitat dels SGR”.
Els doctorats industrials
El Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya té com a objectiu afavorir la col·laboració entre universitats, centres de recerca i entitats socioeconòmiques per desenvolupar projectes d’R+D+I aplicats. Els doctorats industrials permeten que els investigadors i investigadores facin la seva tesi doctoral vinculada a una institució o empresa, actuant com a ponts de transferència de coneixement i contribuint a la competitivitat del país.
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El negoci de la compravenda de palets de productes retornats d’Amazon: «El camió que arriba avui està venut demà»
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Necrològiques del 4 d'octubre del 2025
- Detenen un veí de Castellbell per presentar-se a casa d'un regidor i amenaçar-lo de mort: 'Vam patir per si ens feia mal