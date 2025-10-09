Alumnes d'un institut d'Igualada criden a la vaga perquè fa un any que tenen la calefacció espatllada: «Hem arribat als 16 graus o menys»
Els estudiants afirmen que l'hivern passat van fer classe per sota dels 16 graus
ACN
Alumnes de l'institut Joan Mercader d'Igualada han cridat a fer vaga al centre si no es posa solució a l'avaria de la calefacció, que fa un any que dura. "Des del curs passat, les aules del nostre institut pateixen temperatures extremadament baixes durant els mesos d'hivern, arribant sovint als 16 graus o fins i tot menys", expliquen. Els estudiants alerten que la situació els afecta la salut, la concentració i el rendiment acadèmic, i consideren "inacceptable" que un any després del "primer avís del problema" l'avaria no s'hagi resolt. Per això criden a una aturada estudiantil indefinida a partir del 16 d'octubre, i animen a mantenir la protesta "fins que es trobi una solució real, efectiva i definitiva al problema de la calefacció".
En un comunicat, els alumnes lamenten que el Departament d'Educació "ha tingut temps més que suficient" per resoldre la situació, i subratllen que no poden acceptar que "la falta de pressupost sigui una excusa per deixar sense condicions adequades centenars d'estudiants i professors".
El gener passat, l'Ajuntament d'Igualada ja lamentava que els 700 alumnes del centre portaven tot l'hivern sense calefacció. El consistori considerava aleshores "inacceptable" que els alumnes haguessin d'assistir a classe en unes condicions que no garantien "en absolut la temperatura de confort mínima".
La direcció del centre explicava aleshores a l'ACN que el problema es trobava en el circuit de la calefacció, molt antic, que havia deixat de funcionar. Com a mesura provisional utilitzaven radiadors d'aire, però fins que les aules no s'escalfaven, la temperatura estava al voltant dels 14 graus. Fonts d'Educació indicaven en aquell moment que ja s'havien iniciat els tràmits per reparar el sistema de calefacció.
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- Arriba la primera gran DANA de la tardor: tot el Mediterrani en avís per pluges torrencials i inundacions
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Crida a prop de 2.000 veïns de Cardona i Sallent a fer-se nous controls per a un estudi de salut
- Mor als 53 anys Gemma Armengou, impulsora del futbol i el futbol sala femení berguedans
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues