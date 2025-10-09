Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Calaf es retroba amb les carbasses gegants a la fira de l'1 de novembre

Hi haurà un mercat i es podran degustar platets elaborats per restauradors locals amb aquests fruits com a protagonistes

La fira de la Carbassa de Calaf

La fira de la Carbassa de Calaf / Aj Calaf

Enric Badia

Enric Badia

Calaf

La Fira de la Carbassa torna a Calaf per Tots Sants, amb un format similar al de les darreres edicions. El punt central de la fira és el concurs de les carbasses gegants. Les parades se situaran a l'entorn de la cèntrica plaça dels Arbres del nucli urbà. El certamen, que enguany arriba a la seva vuitena edició.

L’activitat començarà a les 8 h del matí, amb l’arribada i pesatge dels exemplars participants al tradicional Concurs de carbasses gegants, que cada any desperta la curiositat i l’admiració del públic per les seves espectaculars dimensions.

Des de les 10 h, els visitants podran passejar pel Mercat de la carbassa, amb parades dedicades a aquest producte tan propi de la temporada i d’altres propostes d’artesania, productes de proximitat i elaboracions de tardor. També hi haurà el Tasta la carbassa, amb degustacions gastronòmiques a preus populars a càrrec de restaurants i comerços locals, així com l’exposició de carbasses i productes de tardor, on es podrà veure una gran varietat de formes, mides i espècies.

