La policia l'atura per una infracció de trànsit i acaba detinguda per dur droga i cable robat a Igualada
En el registre del vehicle, agents de la policia local van trobar quinze embolcalls i tres bossetes amb cocaïna, èxtasi i speed
Regió7
La Policia Local d'Igualada ha detingut una dona de 34 anys per un delicte contra la salut pública després d'enxampar-la amb droga i cable de coure sostret. Els fets van tenir lloc dilluns al vespre, quan el cos policial va aturar una conductora a l'avinguda Catalunya per haver comès una infracció de trànsit.
En un primer moment, la dona es va mostrar nerviosa. Els agents van decidir fer un registre del vehicle, on hi van trobar quinze embolcalls i tres bossetes amb substàncies estupefaents. En concret, cocaïna, èxtasi i speed (metanfetamina). També van trobar 1.200 euros en efectiu i 13 kg de cable de coure.
Davant dels fets, la infractora va ser detinguda per un delicte contra la salut pública. La policia ha obert les corresponents diligències penals.
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- Arriba la primera gran DANA de la tardor: tot el Mediterrani en avís per pluges torrencials i inundacions
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Crida a prop de 2.000 veïns de Cardona i Sallent a fer-se nous controls per a un estudi de salut
- Mor als 53 anys Gemma Armengou, impulsora del futbol i el futbol sala femení berguedans
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social