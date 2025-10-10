Una cinquantena de persones amb alguna discapacitat volaran sobre el cel d'Igualada
L'entitat Sillas Voladoras assumeix l'organització de l'activitat, que compta amb participants d'entitats com Àuria, Institut Guttmann, Mifas, ASPAYM, Associació Esclerosi Múltiple Anoia, Fundació Step by Step
L’aeròdrom d’Igualada-Òdena acull aquest cap de setmana la sisena edició d’Aviació Adaptada que cada any apropa el món dels avions a desenes de persones amb discapacitat, moltes que o bé fa molts anys que no volen per les seves limitacions físiques actuals o que no ho han fet mai. Hi haurà activitats de vols dissabte i diumenge. Enguany, el projecte està liderat per l’entitat Las Sillas Voladoras, que assumeix l’organització de la mà del seu president, Carlos de Albert, també president del Club de Vol a Vela d’Igualada-Òdena.
Al llarg del cap de setmana, un total de 50 persones amb discapacitat —25 el dissabte i 25 el diumenge— tindran l’oportunitat de volar en planadors, velers i ultralleugers. La xifra de vols s'ha restringit. Els participants provenen de les entitats del sector de la discapacitat: Fundació Àuria, Institut Guttmann, Mifas, ASPAYM, Associació Esclerosi Múltiple Anoia - AEMA, Fundació Step by Step, algunes d’elles de la comarca de l’Anoia i d’altres d’arreu del territori. En edicions precedents hi havia hagut fins a 130 participants, però aquesta alta participació, molts de fora de l'entorn de l'aeròdrom, suposava un gran esforç de col·laboradors i d'organització.
“El que volem és que les persones amb discapacitat puguin viure la sensació única de volar, sense barreres ni obstacles, i que aquesta experiència serveixi per empoderar-les i demostrar que l’aviació també és per a tothom”, explica Carlos de Albert, president de Las Sillas Voladoras.
L’activitat manté l’essència de les edicions anteriors: al matí es faran els vols i al migdia es compartirà un dinar de germanor entre usuaris, famílies i voluntaris. Precisament, la col·laboració del voluntariat serà clau un any més per garantir que l’experiència sigui segura, accessible i inoblidable.
