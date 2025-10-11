Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dansa catalana

L’Agrupació Folklòrica Igualadina viu un setembre intens

L'Agrupació Folklòrica Igualadina rep el premi col·lectiu als XXI premis Compromís Cultural

L'Agrupació Folklòrica Igualadina rep el premi col·lectiu als XXI premis Compromís Cultural / Arxiu particular

Regió7

Manresa

L’Agrupació Folklòrica Igualadina ha viscut un mes de setembre intens que ha combinat reconeixements institucionals amb actuacions a la plaça Sant Jaume de Barcelona o la Festa Major d’Aguiló, demostrant que fan arribar la dansa catalana arreu.

