Una de les participants d’Aviació Adaptada: «T’obre moltes portes i et fa veure més oportunitats»
Més d’una cinquantena de persones amb discapacitat prenen part aquest cap de setmana en la sisena edició d’Aviació Adaptada, organitzada a l’aeròdrom d’Òdena
El motor s’atura i el silenci ho omple tot. Des de dalt, el paisatge de la Conca d’Òdena sembla més proper del que mai havia imaginat. Ariadna Balmes, de 34 anys, respira feliç després del seu primer vol en veler. “És molt guai —diu—, no se m’hauria ocorregut mai fer-ho, però ho recomanaria a tothom.”
L’aeròdrom d’Igualada-Òdena acull aquest cap de setmana —amb vols iniciats aquest dissabte al matí— la sisena edició d’Aviació Adaptada, organitzada per l’entitat Las Sillas Voladoras després d’un any de pausa. En total, més d’una cinquantena de persones amb discapacitat hi participen, amb el suport de desenes de voluntaris i entitats com Àuria, Guttmann, Mifas, ASPAYM, AEMA o Step by Step.
Aviació Adaptada és una iniciativa que permet viure l’experiència de volar sense barreres, en planejadors, velers i ultralleugers. Segons explica Carlos de Albert, president de Las Sillas Voladoras i del Club de Vol a Vela d’Igualada-Òdena, l’objectiu és que tothom pugui viure la sensació única de volar i que aquesta experiència serveixi per empoderar les persones participants.
Balmes, veïna de Torelló, utilitza una cadira de rodes des del 2017 arran d’una lesió medul·lar. Va fer la rehabilitació a l’Institut Guttmann i aquest cap de setmana hi ha participat per primera vegada. “T’obre moltes portes quan surts de la rehabilitació i et fa veure totes les oportunitats”, explica.
Per a Ariadna, l’experiència ha estat tant física com social. “A banda de fer el vol, coneixes gent i socialitzes”, resumeix. Explica que a Torelló “hi ha quatre persones amb cadira de rodes, i moltes són d’altres franges d’edat”, i que participar a Aviació Adaptada li ha permès conèixer gent nova i compartir experiències similars.
“Sense por, val molt la pena”
La Maria Rol Rodrigo, de 21 anys, també va arribar-hi a través de l’Institut Guttmann, on va fer rehabilitació fa cinc anys. Va néixer amb una mutació genètica i, després d’una operació, utilitza una cadira de rodes. Ja havia volat una vegada fent parapent, i aquest cap de setmana ha repetit experiència amb entusiasme.
Com Ariadna, valora la jornada per la seva capacitat de trencar rutines i connectar amb altres persones. “He conegut gent nova i m’ho he passat molt bé. És una experiència que t’ajuda a veure que pots gaudir d’altres coses, més enllà de la rehabilitació o del dia a dia”, afegeix.
L’activitat manté el format habitual, amb els vols al matí i un dinar de germanor al migdia entre participants, famílies i voluntariat. El projecte compta amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, l’Ajuntament d’Òdena, el Consell Comarcal de l’Anoia, la Diputació de Barcelona, Aeroports de Catalunya, la Federació Aèria Catalana i el Consorci de l’Aeròdrom.
Aviació Adaptada manté intacte el seu esperit: acostar el món de l’aviació al de la discapacitat i reivindicar el dret a viure l’emoció de volar sense barreres. Aquest cap de setmana, el cel d’Òdena ha tornat a recordar que la llibertat també pot tenir ales accessibles per a tothom.
