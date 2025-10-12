Patrimoni
Un nou espai museogràfic dona veu a la història minera de Calonge de Segarra
El municipi inaugura l’Espai Mines i Miners coincidint amb les Jornades Europees de Patrimoni
Calonge de Segarra ha fet un pas endavant en la preservació del seu passat miner amb la inauguració, aquest diumenge, de l’Espai Mines i Miners, un nou equipament museogràfic dedicat a recordar i difondre la memòria minera de la zona. La inauguració, celebrada coincidint amb les Jornades Europees de Patrimoni, ha comptat amb la participació de Ramon Armengol, director general de Desenvolupament Rural de la Generalitat, així com representants del Consell Comarcal de l’Anoia i la Diputació de Barcelona, a més de nombrosos veïns i visitants.
Situat davant de l’Ajuntament, el nou espai està format per diversos mòduls expositius dedicats a la història, la geologia i el patrimoni de la conca minera. El projecte vol recuperar la memòria dels antics treballadors de les mines de lignit i posar en valor el paper que aquesta activitat va tenir en el desenvolupament econòmic i social de la zona durant bona part del segle XX.
L’acte d’inauguració ha combinat teatre, música i gastronomia popular, amb escenes de miners a càrrec de Gralla Manufactures Teatrals, l’encesa simbòlica del fogó de carbó i cançons tradicionals interpretades per Ramon Redorta, que han aportat un to emotiu i participatiu a la jornada. El públic també ha pogut degustar cigronets de l’Alta Anoia estofats, en homenatge als plats típics dels antics miners.
Un projecte de recuperació patrimonial de llarg recorregut
L’Espai Mines i Miners és el resultat d’un procés de recuperació patrimonial iniciat fa més d’una dècada, quan l’Ajuntament de Calonge de Segarra, amb el suport de la Diputació de Barcelona, va impulsar la restauració i museïtzació de la Mina Vicenta, una antiga explotació de carbó documentada ja a finals del segle XIX.
A partir de 1926, la mina va ser explotada per la companyia Unión Minera, i avui en dia conserva estructures originals que s’han consolidat i reinterpretat mitjançant figures de ferro corten i plafons explicatius que evoquen el treball i la duresa de la vida als pous miners.
Aquest treball es complementa ara amb la creació del nou espai museogràfic al nucli del poble, que amplia la mirada sobre la conca minera de Calaf i l’Alta Segarra. A la comarca, l’extracció del lignit va començar a guanyar importància a mitjan segle XIX, coincidint amb l’expansió industrial catalana i la necessitat de carbó per a les màquines de vapor. Famílies com els Carbonell o els Vidal van impulsar nombroses concessions mineres, i el 1863 es va constituir La Unió Minera, que acabaria sent la principal empresa de la conca i va mantenir l’activitat fins al tancament definitiu de les mines, el 1994.
Amb la inauguració d’aquest nou espai, Calonge de Segarra se suma a la xarxa d’equipaments que reivindiquen el patrimoni miner i industrial de Catalunya, i reforça el compromís local amb la preservació de la memòria col·lectiva. El municipi preveu organitzar visites guiades, activitats escolars i jornades temàtiques per donar a conèixer aquest llegat als més joves i consolidar-lo com un punt de referència del patrimoni rural de l’Alta Anoia.
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
- D'Eufòria a La Voz: Pedro da Costa torna a concursar en un programa de TV
- La regidora de Sant Fruitós Firdaous Naieb renuncia al càrrec per motius personals
- Francesc Ponsa, director de la Fundació Cardona Històrica: «En un molinet de 100 grams de sal de Cardona hi ha milions d'anys d'història»
- Commemoració del centenari de Verdaguer a Manresa: l'intent del franquisme d'«inculcar entre la població el sentiment d’espanyolitat»
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «La capacitat d'orientació ha minvat des que hi ha GPS i Google Maps, i la memòria s'ha perdut per la Viquipèdia»
- Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»