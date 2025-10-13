Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Història

Albert Tossell destaca la figura de Joan Serra i Constansó a l'AUGA

Albert Tossell destaca la figura de Joan Serra i Constansó a l'AUGA

Albert Tossell destaca la figura de Joan Serra i Constansó a l'AUGA / Arxiu particular

Regió7

Manresa

El periodista i escriptor Albert Rossell va parlar a l’AUGA (l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de l’Anoia) de la figura del prohom igualadí Joan Serra i Constansó, de qui ha escrit diversos articles i ha muntat la visita guiada «La Ruta de l’Home honrat» i una exposició.

