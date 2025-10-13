Figa Flawas celebrarà amb els joves igualadins haver arribat als 1.000 universitaris
El concert de la nit de divendres i la inauguració de l’edifici de Ciències de la Salut al Passeig Verdaguer centren els actes del rècord d'estudiants
Regió7
Igualada celebra amb Figa Flawas que la Universitat ha arribat aquest curs als 1.000 estudiants. Aquest curs 2025-2026, el Campus Universitari Igualada-UdL ha superat la xifra dels 1.000 estudiants matriculats, un fet que "consolida el projecte universitari a la ciutat d’Igualada", segons Ajuntament i Universitat de Lleida. Per celebrar la xifra, des de fa mesos, l’ajuntament, la Universitat de Lleida i els estudiants treballen conjuntament per preparar diversos actes obertes a tota la ciutadania. La primera cita a l'agenda és divendres, 17 d’octubre, amb el concert de Figa Flawas al Parc Central d’Igualada.
L’acte serà totalment gratuït i començarà a les 22.00 h amb l'actuació de grup vallenc. Figa Flawas repassarà els principals èxits d’aquest conjunt català. El grup, creat l’any 2020, combina essencialment el pop amb incursions en gèneres urbans i llatins com ara reggaeton i el R&B contemporani. El concert anirà seguit de dues sessions de punxadiscos: DJ Moncho i mon DJ. L’activitat vol ser un punt de trobada i coneixement entre estudiants i ciutat per compartir l’orgull de tenir una comunitat universitària cada cop més viva i onsolidada amb l’objectiu, també, d’implicar-se en la
Inauguració oficial de l’edifici de Ciències de la Salut i Portes Obertes
Les activitats continuaran divendres 24 d’octubre amb dos actes de caràcter institucional. La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat, presidirà la inauguració oficial de l’edifici de Ciències de la Salut de la UdL a Igualada, situat al Passeig. Tot seguit, tindrà lloc l’acte oficial d’inauguració del curs acadèmic 2025-2026, amb la participació de representants de la universitat, l’ajuntament i la comunitat educativa del campus.
