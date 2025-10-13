Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un incendi al barri del Rec d’Igualada genera una gran columna de fum

Diversos cossos d’emergència treballen aquest dilluns a la nit per controlar el foc

Columna de fum visible aquest dilluns a la nit des del barri del Rec d’Igualada

Columna de fum visible aquest dilluns a la nit des del barri del Rec d’Igualada / Imatge cedida

Miti Vendrell

Igualada

Un incendi declarat prop de les onze de la nit d’aquest dilluns al barri del Rec d’Igualada mobilitza diversos cossos d’emergència. Fins al lloc dels fets s’hi desplacen efectius dels Bombers, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra.

Fonts properes i veïns de la zona s’han alertat per la gran columna de fum que s’ha pogut veure des de diferents punts de la ciutat. De moment, no ha transcendit l’origen de l’incendi, ni si hi ha ferits o danys materials.

