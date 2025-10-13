Un incendi al barri del Rec d’Igualada genera una gran columna de fum
El foc s'ha originat en una fàbrica del carrer Prat de la Riba
Igualada
Un incendi declarat aquest dilluns a la nit, al barri del Rec d’Igualada, va mobilitzar diversos cossos d’emergència. Segons han informat fonts dels Mossos d’Esquadra, el foc es va originar en un contenidor situat dins d’una empresa del carrer Prat de la Riba.
L’avís es va rebre a les 22.55 h, i fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels Bombers, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra.
Segons les mateixes fonts, no hi va haver ferits ni afectació a l’empresa més enllà del contenidor incendiat, i l’incident va quedar controlat poc després de mitjanit.
