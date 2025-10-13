Macrooperatiu policial a l'Anoia contra un grup especialitzat en robatoris violents a camions que transportaven droga
S'han desplegat més d'un centenar d'efectius policials, entre agents dels Mossos i de la Policia Foral de Navarra
ACN / Regió7
Barcelona / Manresa
Els Mossos d'Esquadra, juntament amb efectius de la Policia Foral de Navarra, han desplegat un dispositiu aquest dilluns al matí en diferents punts de l'Anoia per desarticular un grup especialitzat en robatoris violents a camions que transportaven droga. Els agents preveuen fer diverses entrades.
El desplegament policial compta amb més d'un centenar d'efectius amb agents de la DIC, d'ordre públic, la unitat canina, la de drons, mitjans aeris, policia científica, la unitat de seguretat ciutadana i de la Policia Foral de Navarra. Per part dels Mossos, l'operatiu està liderat per l'àrea central d'investigació de patrimoni. El cas està sota secret de les actuacions.
