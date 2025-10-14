Escorpion d'Igualada inaugura la 080 homenatjant el «somni californià» amb peces plenes de color i nostàlgia
Jessica Raya i el seu equip han tornat a demostrar que el punt no té perquè ser avorrit amb una desfilada que ha obert un grup de ballarins contemporanis
EFE
La històrica firma d'Igualada especialitzada en el punt Escorpion ha inaugurat la 080 Barcelona Fashion amb una aposta pel color i la nostàlgia de l'esperit californià dels setanta, ple d'amulets, rituals, colors càlids i pantalons acampanats.
Com ja és tradició, la marca -que d'aquí quatre anys celebrarà el seu centenari- ha trencat el gel d'una setmana de desfilades al recinte modernista de Sant Pau, la cita de moda barcelonina que és "una referència a tot el món", en paraules del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper.
La directora creativa d'Escorpion, Jessica Raya, i el seu equip, han tornat a demostrar que el punt no té perquè ser avorrit en una desfilada que ha obert un grup de ballarins contemporanis que han situat el públic en el context d'un ritual espiritual, espelmes sobre la passarel·la incloses.
Raya ha explicat que la col·lecció, titulada 'Holistic Getaway' va néixer com "una escapada conscient cap a una vida més lliure, pausada i connectada" inspirada en "els retirs espirituals que van florir a la costa oest dels Estats Units durant els anys 70, quan Los Ángeles feia olor a encens i revolució, i la moda era una forma de protesta serena". "California Dreaming", entre d'altres, han sonat mentre Escorpion mostrava una proposta plena de colors terra, rosats i violetes.
El punt s'ha colat en vestits, granotes de camals acampanats plens de moviment, bodies, pantalons calats i faldilles etèries. Una invitació a un món que demana allunyar-se del materialisme i reivindicar el "peace and love" amb grans arracades i bosses de punt a joc.
La 080 té lloc fins divendres.
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
- Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
- Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus
- Els pisos i locals que no hagin fet cap ús dels nous contenidors tancats de Manresa en 1 any hauran de pagar 88 euros més