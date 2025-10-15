L'Ajuntament d'Igualada i els comerciants arriben a un acord per al 2026 que rebaixa la polèmica taxa d'escombraries del 2025
Igualada Comerç, Nou Centre i la Unió Empresarial de l’Anoia pacten un nou sistema de càlcul que el govern diu que beneficia a un 80% dels establiments
L’Ajuntament d’Igualada i les entitats comercials de la ciutat han arribat a un acord per una reducció important de la nova taxa de residus comercials per al 2026. Aquesta taxa consensuada amb Igualada Comerç, Nou Centre i la Unió Empresarial de l’Anoia, permetrà reduir-la en el 80% dels comerços. La taxa del 2025 es va fixar comptant els metres quadrats dels establiments i tenint en compte que els serveis municipals s'han de repercutir al 100% en el tribut, el que va generar uns increments molt importants per alguns establiments. Fa 15 dies, alguns comerciants, un centenar, van organitzar una protesta davant de l'Ajuntament en desacord amb les taxes. El govern local va reaccionar oferint un tracte individualitzat per cada cas. Aquest col·lectiu que va organitzar la protesta no ha participat de la negociació.
L’acord estableix un sistema progressiu, més just, que incentiva la correcta gestió dels residus i premia els comerços que fan una bona separació i minimització dels residus generats.
L’Ajuntament d’Igualada treballa des de fa setmanes amb les entitats socioeconòmiques de la ciutat per tal de millorar taxa de recollida i gestió de residus comercials que sigui el màxim de justa per als comerços, bars, restaurants i empreses i que compleixi, alhora, l’estricta normativa marcada per Europa en aquest àmbit. El consistori ha anunciat que s’ha arribat a un acord amb Igualada Comerç, Nou Centre i la Unió Empresarial de l’Anoia, per consensuar el model de taxa de recollida i gestió de residus comercials que s’aplicarà l’any vinent.
Amb la taxa prevista per al 2026, el 80% dels establiments comercials d’Igualada, veuran reduït el cost per a la gestió dels seus residus respecte a l’any anterior.
Els establiments que gestionin correctament els seus residus pagaran menys que aquells que no ho facin de manera adequada o generin molt rebuig, que veuran incrementada la seva taxa.
Un sistema variable per fomentar la bona pràctica
La taxa de residus comercials consta d’una part fixa i una part variable. Aquest percentatge variable s’incrementarà de forma progressiva: Primer, durant l’any 2025, hi ha hagut un 95% de la taxa que és fixa i que s’ha aplicat segons els criteris aprovats en les ordenances fiscals a tots els comerços, mentre que el 5% restant és variable per cada comerç o establiment que és gran generador de residus.
En canvi, la taxa prevista per a l’any 2026 i que s’ha treballat i acordat amb les entitats socioeconòmiques de la ciutat, entre altres mesures, proposa reduir fins al 70% la part fixa i fer que la variable sigui del 30%. D’aquesta manera, es dona temps als establiments per adaptar-se al nou sistema i incorporar millores en la gestió dels seus residus.
Una taxa més equitativa i adaptada al comportament real
"Aquest acord que garanteix una aplicació més justa, basada en el comportament real de cada establiment i en la seva implicació en la sostenibilitat de la ciutat, requereix la seva aprovació en el ple municipal i és per això que el govern demana responsabilitat als grups de l’oposició del consistori per tal de fer-la possible", segons han explicat fonts del consistori igualadí.
