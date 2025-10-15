Més d’una cinquantena de persones es concentren a Igualada en el marc de la vaga general per Palestina i contra la precarietat laboral
La mobilització, secundada per CCOO, UGT i amb el suport i la participació de la Intersindical, ha començat amb un homenatge al president Companys i la lectura d’un manifest
Miti Vendrell
Prop d’una cinquantena de persones s’han concentrat aquest dimecres al matí davant l’Ajuntament d’Igualada en el marc de la vaga general convocada a diversos punts del país per denunciar la precarietat laboral i mostrar solidaritat amb el poble palestí. A l’Anoia, la convocatòria ha estat secundada per Comissions Obreres (CCOO) i UGT, amb el suport i la participació de la Intersindical, que s’hi ha adherit i ha pres part activa en els actes del matí.
La jornada ha començat a les sis i mitja amb un homenatge al president Lluís Companys, al monòlit que recorda la seva figura, coincidint amb el 85è aniversari del seu afusellament. Després s’ha fet un piquet informatiu a l’estació d’autobusos i, més tard, la concentració davant l’Ajuntament, on s’ha llegit un manifest unitari.
Alfred Simó, de Comissions Obreres, ha destacat que la vaga “vol mantenir la pressió política des del carrer i des dels centres de treball”. “Sabem que això no s’ha acabat i hem de continuar mobilitzats perquè es vegi que la tensió persisteix”, ha afirmat. Segons Simó, “els sindicats i les institucions hem de seguir pressionant fins que hi hagi canvis reals”.
Des d'UGT Anoia, David Méndez ha remarcat que “tot i l’acord internacional recent, no podem abaixar la guàrdia”. Ha insistit que “cal continuar fent un seguiment i treballar per una pau que sigui realment estabilitzadora, perquè altres vegades hi ha hagut acords i, al cap d’un any, el conflicte ha tornat”.
Per la seva banda, Martí Claret, de la Intersindical Anoia, ha valorat positivament la jornada, que “ha servit per sacsejar consciències i posar el debat sobre la taula”. “Potser el seguiment no ha estat multitudinari, però ha estat útil per recordar que cal posar fi al règim d’ocupació israelià i reclamar l’embargament d’armes a Israel”, ha subratllat. Claret també ha denunciat “la carrera armamentística creixent mentre els serveis públics continuen sota mínims”, amb referència a la sanitat i el transport públic.
Sota el lema “Contra la precarietat laboral i en solidaritat amb Palestina”, els sindicats han denunciat l’empitjorament de les condicions laborals i l’augment dels discursos “bel·licistes, racistes i masclistes”. Segons el manifest llegit durant la concentració, la vaga també vol “reclamar veritat, memòria i reparació davant d’un genocidi” i “posar fre a la impunitat internacional d’Israel”.
Els sindicats han avançat que les mobilitzacions continuaran aquest dimecres a la tarda. A les tres, s’ha convocat una marxa lenta a Manresa, coincidint amb el partit de bàsquet entre el BAXI Manresa i el Hapoel de Jerusalem, amb sortida des de davant de l’Hotel Amèrica. A més, s’ha fet una crida a participar en la concentració central a Barcelona, prevista per al vespre, per mantenir la pressió i “seguir reclamant la fi del genocidi i el respecte als drets humans a Palestina”.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
- Descobreixen a Montserrat el manuscrit d'un poema inèdit del segle XVIII sobre els viatges de Cristòfor Colom
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda