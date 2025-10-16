Els Mossos d'Esquadra detenen tres persones a Igualada per tràfic de persones i proxenetisme
Van captar una dona al seu país d’origen amb falses promeses de feina, i un cop aquí la van amenaçar i agredir per obligar-la a prostituir-se, sota el pretext d’un deute molt elevat
Regió7
Els Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Igualada van detenir, el passat 8 d’octubre, un home de 29 anys i dues dones de 43 anys com a presumptes autors d’un delicte de tràfic d’éssers humans, detenció il·legal, prostitució i proxenetisme, lesions i un delicte contra els drets dels treballadors. El passat dimarts 7 d’octubre, una dona va contactar amb el 112 per alertar que unes persones la tenien retinguda contra la seva voluntat. Malgrat que la víctima desconeixia l’adreça del domicili on es trobava, els agents van fer gestions i la van poder localitzar en un immoble d’Igualada, d’on la van rescatar. L’endemà els Mossos van identificar i detenir les tres persones que la tenien captiva.
El mes de juliol, una de les dones detingudes hauria captat la víctima al seu país d’origen i li hauria ofert feina en un centre d’estètica a Catalunya. La víctima va acceptar l’oferta i un cop va arribar a Igualada, es va trobar que el centre no existia i que els detinguts li exigien el pagament d’una quantitat molt elevada de diners a canvi d’haver-li tramitat el visat i dels bitllets d’avió.
Durant dos mesos la dona va haver de treballar sense contracte ni sou en un establiment que regentaven els detinguts i s’allotjava en condicions deplorables en un soterrani del mateix negoci. A més, els detinguts també van coaccionar la parella de la víctima per tal que els ingressés el pagament d’una part del deute per la gestió dels vols.
El 5 d’octubre els tres detinguts van dir a la víctima que hauria de prostituir-se durant dos anys per retornar els interessos del deute. Davant la seva negativa la van agredir físicament, la van amenaçar de mort i li van limitar la llibertat de moviments, vigilant-la en tot moment i acompanyant-la en tots els desplaçaments.
Els detinguts van passar el 10 d’octubre a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada. La investigació continua oberta per determinar si haurien captat altres persones amb el mateix mètode.
