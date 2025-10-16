Transformació urbana
Igualada opta al Pla de Barris per fer de Montserrat un “barri de primera” amb 12,8 milions
El projecte inclou actuacions d’espai públic, transició ecològica i accions sociocomunitàries, amb un finançament del 60% de la Generalitat i del 40% municipal
L’Ajuntament d’Igualada ha presentat el projecte de transformació integral del barri de Montserrat dins la convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025–2029 de la Generalitat. La proposta, valorada en 12,8 milions d’euros, busca finançament del Govern català (7,7 milions) i del consistori (5,1 milions), amb l’objectiu de reduir desigualtats i millorar la qualitat de vida d’un dels barris amb menor renda de la ciutat —9.000 euros per persona davant dels 15.000 de mitjana municipal.
“Montserrat necessita i mereix aquesta inversió. És un barri amb molta història i personalitat, i el convertirem en un barri de primera”. Així ho ha anunciat l’alcalde Marc Castells, durant la presentació del projecte aquest dijous al migdia. L’actuació abasta l’àrea compresa entre l’avinguda Montserrat, els carrers Pau Casals i Pau Muntadas, el centre cívic i el carrer Mossèn Josep Forn.
Tres eixos de transformació
El projecte es vertebra en tres grans eixos: la millora de l’espai públic i l’habitatge, la transició ecològica i les accions sociocomunitàries. En total, preveu 29 actuacions de diferent abast, elaborades amb la participació dels veïns i entitats del barri.
Pel que fa a l’espai públic, es contempla la rehabilitació de l’avinguda Pau Muntadas —“la columna vertebral del barri”, segons Castells—, la millora de l’accessibilitat als edificis, la renovació de l’enllumenat, la reforma d’interiors (banys, cuines, finestres, aïllaments) i la instal·lació de sistemes de drenatge sostenible per evitar inundacions. També s’hi ubicarà una nova llar d’infants al Rusc, aprofitant l’antiga casa del conserge de l’escola Gabriel Castellà, i es crearà una oficina del barri a Cal Badia, que centralitzarà la dinamització comunitària.
El segon bloc se centra en la renaturalització i recuperació dels espais públics. S’actua a les places 6 de Juny, Montserrat, Alcàntara i Montseny, així com al voltant de la pista de patinatge i l’estació d’autobusos, amb la creació de zones verdes, ombra i nous espais de convivència.
A més, es preveuen campanyes de reciclatge i prevenció de residus per revertir els punts negres d’incivisme i fomentar la seguretat alimentària als establiments comercials. “Volem fer un barri més verd, segur i sostenible”, destaca l’alcalde.
El tercer eix, coordinat per la regidora d’Acció Comunitària Sandra de la Iglesia, inclou nou projectes socials i culturals orientats a la convivència i la participació veïnal. Entre ells, programes d’envelliment actiu, lleure inclusiu, dinamització juvenil, igualtat de gènere, reforç escolar i reducció de la bretxa digital.
“L’objectiu és crear comunitat, fomentar la salut, l’equitat i la participació ciutadana”, remarca De la Iglesia. Les accions s’adrecen a tots els grups d’edat, amb especial atenció a la joventut i a la gent gran.
Participació veïnal com a eix estratègic
El regidor d’Entitats de l’Ajuntament d’Igualada, Miquel Vives, explica que el procés participatiu és un dels pilars estratègics del projecte: “No és una acció puntual, sinó un procés sostingut durant tot el disseny i execució”.
Vives detalla que s’han fet dues sessions participatives, al juliol i a l’octubre, amb la col·laboració d’una empresa consultora especialitzada. “La participació dels veïns i entitats ens dona coherència i permet que el projecte respongui realment a les seves necessitats”, afegeix. L’Associació de Veïns del barri de Montserrat ha lliurat un document amb propostes i fotografies, i el conjunt de suggeriments s’ha incorporat a la planificació final.
Resolució i pressupostos
El Pla de Barris i Viles disposa de 150 milions d’euros en aquesta primera convocatòria, que el Govern destina a projectes de transformació urbana i social arreu del país. Les propostes seleccionades es donaran a conèixer entre finals d’aquest any i principis del vinent, i la Generalitat preveu obrir noves edicions del programa en els propers anys.
L’alcalde Marc Castells remarca que el projecte igualadí depèn de l’aprovació dels pressupostos municipals d’aquest octubre, que incorporen una partida plurianual per garantir el cofinançament local. “És una inversió estratègica per mantenir una ciutat cohesionada, reduir desigualtats i millorar la qualitat de vida al barri de Montserrat”, insisteix.
Castells recorda que l’últim Pla de Barris executat a Igualada va ser el de Sant Agustí (2006–2012), amb una inversió de prop de 7 milions d’euros, i assegura que la nova proposta “vol donar un nou impuls a la ciutat, començant pel barri que més ho necessita”.
“A Montserrat s’hi viu molt bé —conclou—, però amb aquesta inversió el farem créixer com un barri de primera.”
