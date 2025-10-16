L'oficina d'atenció a les entitats d'Igualada ha atès peticions de 186 entitats en el primer any de vida
El govern d'Igualada considera que en aquests 12 mesos el servei d'assessorament s'ha demostrat necessari i ha quedat totalment consolidat
Igualadinisme, l’Oficina d’Entitats d’Igualada, un nou espai de suport al teixit associatiu local amb l’objectiu de convertir-la en la porta d’entrada per assessorar i formar a les associacions de la ciutat, h rebut en el primer any de servei la petició de suport de 186 entitats, amb 2.760 gestions registrades. El govern d'Igualada considera que l'alta demanada consolida "l'espai com un punt d’acompanyament, suport i dinamització per a les entitats locals".
Miquel Vives, regidor d’Entitats de l’Ajuntament d’Igualada, assegura que es tracta d'un servei que “s’ha consolidat ràpidament com a punt de referència i ajuda a les entitats, amb un equip de professionals propers i especialitzats en els diversos procediments i necessitats que tenen en el seu dia a dia les persones que formen part dels equips directius d’associacions i entitats a la ciutat".
Durant aquest primer any, l’oficina ha prestat un total de 2.455 assessoraments personalitzats (consultes puntuals sobre qualsevol temàtica que vinculi el fet associatiu) per a 178 entitats, principalment sobre gestió associativa, tràmits, subvencions i dinamització interna. A més, des del juny, amb el nou servei gestor (amb temàtiques fiscals, jurídiques i laborals) ha resolt consultes per part de 5 entitats.
Pel que fa a les accions formatives, s’han inscrit 155 participants de 79 entitats diferents, i s’han acompanyat de manera continuada 2 entitats amb 26 consultes relacionades amb projectes de llarga durada.
Igualadinisme, també ha compartit 222 recursos de finançament (subvencions, premis...) a través de 14 comunicacions específiques per facilitar l’accés a oportunitats econòmiques. La interacció digital ha estat rellevant amb la pàgina web (www.igualadaentitats.cat) amb 70 entitats registrades al directori de la web i 49 activitats publicades a l’agenda.
Aquest balanç, ha remarcat Vives, “reforça el compromís de l’Ajuntament d’Igualada amb el suport al teixit associatiu local, i posa de manifest la importància de disposar d’un espai específic per a les entitats, que respongui a les seves necessitats i les acompanyi en la seva tasca diària o els pugui cedir material”.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»