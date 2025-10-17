La família d'Isak Andic confia en la innocència del fill en la mort del fundador de Mango
La jutgessa que porta el cas ha canviat la condició de testimoni a investigat davant la investigació que està duent a terme el cos dels Mossos d'Esquadra
ACN
La família del fundador de l'empresa Mango, Isak Andic, ha explicat en un comunicat que confia en la innocència del seu fill, Jonathan Andic, després que la investigació sobre la mort del primer no descarti ara l'homicidi. El desembre del 2024, l'empresari va caure durant una excursió a Montserrat i va perdre la vida en precipitar-se per una zona muntanyosa d'uns cent mentres. En un principi la investigació dels Mossos d'Esquadra va apuntar a un accident, però ara, incongruències en les declaracions del fill de la víctima haurien obert el nou escenari. "La família Andic està segura que aquest procés acabarà tan aviat com sigui possible i es demostrarà la innocència de Jonathan Andic", han comunicat fonts de l'entorn del grup tèxtil.
La investigació per la mort de l'empresari Isak Andic a Montserrat, fundador i propietari de Mango, no s'ha tancat i avança tenint en compte la incoherència entre les declaracions del fill, Jonatahan Andic, que era l'únic acompanyavant en el moment de la caiguda. Inicialment, es va considerar que era un accident fortuït. Posteriorment, ja per algunes incoherències en la declaració del fill, aquest va quedar en el punt de mira. Les proves recollides al lloc dels fets per la policia científica no descartarien que l'incident fos intencionat. Andic va caure uns cent metres. Les declaracions de qui fins ara era l'únic testimoni del succés, presumptament, no casen amb la mecànica lògica de la caiguda d'una persona tal com es va trobar el cos del difunt.
Tot i que en un primer moment es va descartar que Jonathan Andic hagués pogut tenir res a veure amb la mort del seu pare, la investigació dels Mossos d'Esquadra estaria tancant el cercle sobre un possible cas d'homicidi, segons ha publicat el diari El País i ha pogut confirmar aquest diari. La investigació judicial, atenent les hipòtesis sobre les quals treballa la policia catalana, ha variat l'anàlisi de fa uns mesos. Els Mossos fa dies que investiguen el telèfon que va fer servir Jonathan Andic durant el que fins ara es creia un accident i en les hores posteriors. En la informació de El País s'indica qe a finals del mes de setembre la titular del jutjat número 5 de Martorell que instrueix el cas va canviar la figura judicial del fill de l'empresari, de testimoni a investigat. La causa és secreta.
L'accident d'Andic va tenir lloc en un punt on el camí cap a Montserrat és més estret i dificultós i, al marge, hi ha un gran desnivell. L'empresari va precipitar-se per uns 100 metres. El fill, com a mínim ha fet dues declaracions, en les que ha negat sempre que tenir cap resposabilitat en els fets. El cas es mou entre una manca de proves per inculpar el fill i unes declaracions amb contradiccions que fan que la policia continuï treballant en el cas. Els Mossos de Martorell estan investigant amb el suport d'agents especialistes de la seu central del cos.
