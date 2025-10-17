Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Commemoració

L’Ajuntament d’Igualada homenatja la centenària Montserrat Cos Torras

L'Ajuntament d'Igualada homenatja la centenària Montserrat Cos Torras

L'Ajuntament d'Igualada homenatja la centenària Montserrat Cos Torras / Ajuntament d'Igualada

Regió7

Manresa

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat de la regidora d’Acció Social, Sandra de la Iglesia i del regidor de Relacions Institucionals, Pere Camps, han traslladat aquest passat dimecres, 8 d’octubre, la felicitació del consistori d’Igualada a la centenària Montserrat Cos Torras. La trobada ha tingut lloc al pis on viu la Montserrat on ha fet una petita celebració acompanyada de part de la seva família. Montserrat Cos rebrà, també, la Medalla Centenària que concedeix la Generalitat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents