La Policia Local d'Igualada incrementa un 20% les sancions per incompliments d'ordenances municipals
Els botellots al carrer, orinar a la via pública, abandonar residus, els actes vandàlics o les molèsties per sorolls són els fets més denunciats
"Igualada ha registrat 334 denúncies referents a infraccions de les ordenances municipals en els primers 9 mesos de l'any, una xifra que suposa un increment de gairebé un 20% sobre el mateix període de l’any anterior en el qual hi va haver 280 denúncies", segons ha explicat la tinent d’alcalde i regidora de Governació, Carlota Carner. Aquest increment “seria fruit de la bona feina de la Policia Local amb l’increment de les campanyes de vigilància i control que s’han intensificat amb l’objectiu de vetllar per la convivència ciutadana i el respecte a l’espai públic”.
El gruix de les sancions corresponen a l’ordenança de persones, béns i animals, que ha passat de 154 a 207 denúncies. Aquesta ordenança inclou infraccions com botellots, orinar a la via pública, abandonament de residus, actes vandàlics o molèsties per sorolls. També s’han incrementat les de l’àmbit de medi ambient, amb 24 denúncies davant les 9 del mateix període de l’any anterior, així com un increment de denúncies per sorolls, que passen de 26 a 34 casos.
Carner ha destacat que “aquestes xifres reflecteixen la feina constant que s’està fent per donar resposta a les queixes veïnals i garantir el descans i la convivència de tothom”.
Casos recents d’actuacions
La tinent d’alcalde ha explicat, també, alguns casos recents que exemplifiquen la fermesa del consistori davant vulneracions greus de les ordenances.
D’una banda, un establiment comercial del centre de la ciutat ha estat denunciat per vendre alcohol a menors i fora d’horari. En tractar-se d’un establiment reincident, a més de la sanció econòmica corresponent, s’han aplicat mesures cautelars de tancament temporal.
D’altra banda, un bar musical del barri del Poble Sec ha estat sancionat després que una inspecció amb sonometria comprovés que excedia els límits de soroll permesos. En aquest cas també s’han imposat mesures cautelars i sanció econòmica.
Carner ha subratllat que “aquest tipus d’infraccions no es poden tolerar” i ha remarcat que l’Ajuntament actuarà sempre amb la màxima contundència quan es produeixin vulneracions greus de les ordenances.
En la mateixa línia el cap de la Policia Local, David Riba, ha destacat la “important tasca de patrullatge de proximitat que es fa a la ciutat, especialment en cap de setmana per tal de sancionar, informar i conscienciar per aconseguir la millor convivència possible a la nostra ciutat”.
