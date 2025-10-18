Fires
Copons es transforma en un gran taller viu d’artesania contemporània
Els baixos de les cases del nucli antic s’obren per acollir 17 creadors i convertir el poble en una experiència immersiva que va més enllà d’una fira
Copons es converteix avui en un escenari insòlit i delicadament viu: els baixos de les cases del nucli històric s’obren per dins i deixen al descobert l’ànima artesana del poble. Arrenca la tercera edició de la Fira Singular de Cultura Artesana, una jornada que no es viu com un mercat, sinó com una immersió íntima: caminar pels carrers és literalment entrar a tallers oberts, escoltar eines, olorar matèries i entendre el ritme manual del temps.
Disset artesans d’arreu de l’Anoia i del país —del vitrall a la pell, del feltre a la ceràmica, de la joieria contemporània a la fotografia artesanal o la cosmètica natural— mostren i venen peces úniques, però sobretot conviden a quedar-s’hi. Paloma Somacarrera, Montserrat Carafí, Artesania Antonia Martín, Emiliano Roca Lutier, Desedamas, Espai del Vidre o Nubuckcuir són alguns dels noms que avui treballen cara a cara amb el públic, sense escenografia, sense artifici.
La jornada ha arrencat des de primera hora amb un batec constant de propostes: l’exposició «Entre mans i ànima» a la Sala Polivalent crea una atmosfera contemplativa; les rutes guiades sobre el passat tèxtil de Copons revelen la memòria industrial del municipi; els audiovisuals d’Artisania obren finestres a oficis que no volen desaparèixer; i els tallers artesanals —de cianotípia, estampació botànica, creació de vitralls i joies— s’omplen de persones que no només miren, sinó que fan.
Els infants també hi tenen un món propi: el programa “Jo vull ser artesà!” els convida a fer un xaiet de llana, inventar personatges amb matèries naturals o experimentar amb feltre i bombolles. Altres espais permeten ser teixidor per un dia o veure en directe com es treballa el cuir o el nuno feltre; no es parla d’artesania, es toca l’artesania.
Més enllà del programa, el que fa realment singular la jornada és la complicitat veïnal. Copons no només acull una fira: obre casa seva. Les entrades discretes als baixos es converteixen en espais de confiança on l’artesà i el visitant comparteixen mirada. Ruralitat, memòria i creativitat conviuen en un format que no es pot reproduir en un recinte firal.
Organitzada per Artisania, Anoia en Transició i l’Ajuntament de Copons —amb el suport de municipis veïns, del Museu de la Pell i del CCAM— la fira reivindica l’artesania com a força cultural i no com a nostàlgia.
A la tarda els carrers continuen plens de gent fent, tocant, preguntant i descobrint, abans que el concert de cloenda (20.00 h) d’Emiliano Roca posi el punt final amb un repertori íntim per a contrabaix sol. Fins llavors, Copons continua obert com una casa viva.
