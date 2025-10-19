Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola
El cos de Bombers ha coordinat un ampli dispositiu per localitzar un nen que s'havia perdut a la urbanització de Can Fosalba
El cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya ha coordinat aquesta tarda la recerca d'un menor a qui han trobat sa i estalvi a la urbanització de Can Fosalba, a Els Hostalets de Pierola. En el dispositiu de recerca hi han participat diverses dotacions terrestres del cos, així com unitats aèries i la Guàrdia Municipal de la població anoienca.
L'avís de la desaparició s'ha rebut a un quart de cinc de la tarda (16.14 h) i des de l'inici s'han activat diverses dotacions terrestres del cos de Bombers i les disponibles de la Guàrdia Municipal de Els Hostalets de Pierola. La recerca terrestre s'ha reforçat amb una unitat del Grup de Recerca Caní (GRCR) i ràpidament s'hi ha afegit el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i també diversos efectius dels mitjans aeris mitjançant l'ús de drons.
El menor ha estat localitzat sa i estalvi a les set de la tarda (19.00 h), gairebé tres hores després de ser denunciada la seva desaparició.
